Hace más de dos décadas, en una mañana fría en Plaza Constitución, un inspector de colectivos respondió con enojo a la insistencia de un periodista de Crónica TV. La secuencia, transmitida en vivo, se volvió un clásico de la televisión argentina. La frase “atiendo boludos” convirtió a Daniel Frasca en un personaje viral que trascendió generaciones.

Su hijo Diego recordó en diálogo con TN que aquel día su padre ya había advertido al cronista que no quería hablar. “El periodista lo persiguió con la cámara encendida, pese a que mi viejo le repitió varias veces que no quería dar una nota. Eso lo enojó y reaccionó de la manera que todos vieron”, explicó.

Desde entonces, Frasca fue reconocido en la calle, recibió llamados y escuchó durante años el mismo grito: “¡Eh, atendedor de boludos!”. Incluso Crónica compartió la escena en su canal de YouTube, donde acumuló más de un millón de vistas y miles de comentarios que lo consagraron como un “héroe urbano”.

La enfermedad que lo alejó del colectivo

Detrás de la fama involuntaria, Daniel enfrentó un duro revés personal. “Le detectaron una miocardiopatía cuando tenía cuarenta y pico. Era colectivero, manejaba desde siempre, pero con la enfermedad tuvo que dejar el volante y reinventarse como inspector. Después trabajó como remisero y en otros oficios vinculados al manejo, pero hoy ya no conduce más”, contó Diego.

El problema cardíaco lo afectó también en lo anímico. Pasó un largo período deprimido, con dificultades para caminar y un fuerte aislamiento. Actualmente, vive en Lanús, junto a su esposa Susana, con quien formó una familia y tuvo dos hijos.

Una fama que nunca aceptó

A pesar de la repercusión, Frasca nunca quiso capitalizar su popularidad. Su familia llegó a pensar en producir merchandising con su frase, pero desistieron. “Hay remeras, tazas y medias con su cara, pero son cosas hechas por fanáticos. Nosotros nunca autorizamos nada”, aclaró Diego.

El propio Frasca rechazó entrevistas y oportunidades mediáticas. “Hace años le ofrecieron un viaje con todos los gastos pagos a cambio de una nota, y no aceptó. No quiere saber nada, es muy tímido”, dijo su hijo.

Su esposa lo resumió con claridad: “Sabemos que es famoso, pero no soporta a los periodistas y no quiere dar entrevistas”.