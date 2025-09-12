Un joven de San Isidro, Buenos Aires, se ha vuelto viral en las redes sociales después de mostrar con orgullo un enorme tatuaje del rostro de Javier Milei en su pecho. El video, en el que el chico se presenta como "Igna", no tardó en generar todo tipo de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo.

En el clip, Igna defiende su decisión de inmortalizar al presidente en su piel con un contundente argumento: "Me tatué al mejor presidente de la historia argentina". Para él, Milei es "la única salvación y el único al que no le tiembla el pulso para tomar las medidas brutas".

Justificación y controversia

Cuando se le preguntó sobre la herencia del "kirchnerismo", que fue uno de los motivos que el joven esgrimió para su apoyo a Milei, simplemente respondió que "dejaron el país en la mierda". A pesar de reconocerse como "un poco privilegiado por la vida que tengo", insistió en que eso no disminuye su derecho a respaldar al actual mandatario.

El entrevistador lo confrontó con el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que se vio involucrada la hermana del presidente, Karina Milei. Sin embargo, Igna se mantuvo firme en su posición: "No es verdad", sentenció, y añadió que hay que "ver lo que dice la Justicia". El joven cerró su intervención destacando que Milei le ha ayudado a "cambiar su mentalidad".