En medio de toda la vorágine eleccionaria por las Legislativas, en las redes sociales comenzaron a viralizarse múltiples meses. Como suele ocurrir en cada acto eleccionario, múltiples bromas tomaron relevancia sobre todo en X (ex Twitter).

Una de las bromas que más se repitió es la de las personas que tienen pedido de captura por parte de la Justicia, pero aún así se presentan a votar por lo que terminan detenidos. Esto es algo que se repite en cada votación, generando miles de reacciones en redes.

X de Alexis Cook del 3%
X de Hoytrasnoche

Por otro lado, hubo otros usuarios que bromearon con situaciones más personales. En tono irónico muchos comentaron que tenían miedo de acercarse a una escuela para votar, ya que quizás los obligaban a rendir las materias que les quedaron previas de la secundaria.

X de leonel

Estos son algunos de los memes que más reacciones recibieron: 

X de PEPE
X de Marian Herrera
X de bigote