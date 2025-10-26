En medio de toda la vorágine eleccionaria por las Legislativas, en las redes sociales comenzaron a viralizarse múltiples meses. Como suele ocurrir en cada acto eleccionario, múltiples bromas tomaron relevancia sobre todo en X (ex Twitter).

Una de las bromas que más se repitió es la de las personas que tienen pedido de captura por parte de la Justicia, pero aún así se presentan a votar por lo que terminan detenidos. Esto es algo que se repite en cada votación, generando miles de reacciones en redes.

Por otro lado, hubo otros usuarios que bromearon con situaciones más personales. En tono irónico muchos comentaron que tenían miedo de acercarse a una escuela para votar, ya que quizás los obligaban a rendir las materias que les quedaron previas de la secundaria.

Estos son algunos de los memes que más reacciones recibieron: