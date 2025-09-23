Un grupo de playeros de YPF protagonizó un nuevo y repudiable episodio que reaviva la polémica por un “challenge” viralizado en redes sociales. En las imágenes, los trabajadores montan una “broma” en la que simulan descartar a una mujer metida dentro de una bolsa de residuos y arrojada a un contenedor, algo que pretendía ser gracioso, pero que terminó despertando una ola de indignación.

El video circuló en distintas plataformas y rápidamente recibió críticas de usuarios que lo calificaron como violento, misógino y de pésimo gusto. El hecho guarda una preocupante similitud con lo ocurrido recientemente en una estación de servicio Shell de Entre Ríos, donde empleados realizaron la misma puesta en escena.

Organizaciones y usuarios en redes sociales exigieron a la empresa sanciones ejemplares para los involucrados, e incluso algunos pidieron sus despidos inmediatos. También se espera que YPF emita un comunicado oficial fijando su posición frente a lo sucedido.

El repudiable “challenge” no solo visibiliza un preocupante nivel de normalización de la violencia simbólica contra las mujeres, sino que también plantea un llamado de atención sobre la responsabilidad de las empresas en torno a la conducta de su personal.

Video