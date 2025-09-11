Un hecho que pudo terminar en tragedia terminó convertido en un episodio viral en las redes sociales. En San Juan, Ricardo Reus sufrió una descarga eléctrica que le provocó heridas, aunque afortunadamente no fueron de gravedad. El episodio se conoció luego de que su hermana, Nadín Reus, lo acompañara durante la atención médica y difundiera las imágenes en TikTok.

En el interior de la ambulancia, mientras era asistido por profesionales de la salud, Ricardo permanecía en una camilla con visible malestar. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que en medio de la tensión, el joven recordó que tenía un compromiso deportivo y exclamó: "A las 12 tengo partido", preocupado porque no podría llegar.

Los médicos, entre sonrisas, le explicaron que su prioridad debía ser la recuperación. Uno de ellos le advirtió con claridad: "El corazón trabaja con corriente y vos le has dado un golpe de corriente. Ahora hay que ver cómo está", dejando en evidencia la seriedad de lo ocurrido. Su hermana, entre la preocupación y el humor, aportó: “Creo que no tiene corazón”.

El video, compartido por Nadín, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas. Muchos usuarios destacaron la naturalidad y el humor con el que el joven enfrentó un momento delicado.

Finalmente, Ricardo confesó resignado: "Al final me perdí el partido", una frase que terminó por reforzar la anécdota y multiplicar la viralidad del hecho en toda la provincia y en diferentes puntos del país.