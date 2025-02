En un video publicado en redes sociales, un colectivero sanjuanino alertó sobre una situación que se vive cotidianamente en el transporte público. La poca conciencia a la hora de dejar libre los primeros asientos de los micros para mujeres embarazadas o señoras grandes.

“A mucha gente le cuesta subir y obviamente no puede estar parada. El primer y el segundo asiento es para la gente que le cuesta subir. Muchas veces los pasajeros se enojan con nosotros. Nos piden que le digamos algo a los pasajeros para que cedan sus asientos Pero más que decirles no podemos”, explica por redes sociales el chofer José Pedraza.

“Si el pasajero no te lo da es porque no tiene educación. Si sube una señora grande o una señora embarazada con un niño, por lógica, se le da el asiento. Hay muchas personas que son muy amables, pero hay mucha gente que no. Dale el asiento a la gente”, concluye el mensaje del chofer.

Los comentarios de los usuarios de Instagram y TikTok no tardaron en llegar. “Excelente exposición de la realidad que viven las personas con discapacidad y toda personas con determinada dificultad en su propia movilidad. Debemos hacer visible estás situaciones, con mayor frecuencia”, comentaba una mujer. Otros se quejaban porque “las mismas mujeres se hacen las distraídas cuando ven otra mujer embarazada o mayor”. También consideraron que esta situación “es una vergüenza. En los colectivos, los hombres y jóvenes se hacen los dormidos para no dar el asiento a mujeres grandes y embarazadas”. Además. algunos aprovecharon la ocasión para pedir a los colectiveros que prendan “el aire acondicionado cuando hay pasajeros transpirados”.

josé pedraza