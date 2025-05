Una publicación en Facebook tomó notoriedad al mostrar la imagen de un tierno beagle realizando tareas de detección en el control fitosanitario de San Carlos, entre las provincias de San Juan y Mendoza. La foto fue compartida en un grupo llamado 'BEAGLE DE SAN JUAN', y rápidamente cosechó decenas de “me gusta” y reacciones por parte de usuarios amantes de esta raza animal.

Según relató la usuaria que pertenece a dicho grupo, el perrito fue visto mientras trabajaba junto a la Policía, cumpliendo funciones clave en la inspección de vehículos, especialmente en la detección de drogas.

El agente le explicó a la usuaria que al detectar un vehículo o pasajero sospechoso, el beagle es puesto a olfatear el interior, gracias a su reconocido y potente sentido del olfato. La usuaria resaltó que esta raza es utilizada en aeropuertos de Europa para tareas similares, y celebró que en Argentina también se los comience a emplear en funciones oficiales.

“Casi muero de amor”, escribió en su posteo, donde agregó que el perrito la miraba de reojo mientras cumplía su labor y no permitía muchas caricias, como todo profesional en su tarea. El cierre del mensaje fue con humor: “Llegué y le dije a mi hijaperruna: ¡Olí, te conseguí trabajo! Y ahí está… no me habla”.