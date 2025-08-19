Un colectivero sanjuanino se volvió viral al mostrar en un video cómo funciona el nuevo sistema SUBE que comenzó a instalarse en unidades de la Red Tulum. Se trata de Nahuel Agüero, quien decidió grabar una explicación práctica dirigida principalmente a los adultos mayores, con el fin de despejar dudas sobre el uso del dispositivo. En su demostración, aclaró que el pago con la tarjeta SUBE o con el celular mediante tecnología NFC se realiza de la misma manera que antes, acercando el medio de pago al lector. Además, explicó que el equipo cuenta con una zona para escanear códigos QR a través de billeteras virtuales como Mercado Pago o aplicaciones bancarias, aunque esta opción aún no está habilitada.

El conductor destacó también que la nueva pantalla del validador muestra con mayor claridad el monto del pasaje y recordó que es necesario avisar previamente al chofer el destino para que el sistema registre correctamente el boleto. Según informó la ministra de Gobierno, Laura Palma, la implementación de estos validadores forma parte de un plan nacional que busca modernizar la SUBE e incorporar múltiples alternativas de pago. En San Juan ya se están instalando en forma progresiva en las 550 unidades de la Red Tulum y se espera que el sistema completo esté operativo en septiembre.

Cuando se active en su totalidad, los pasajeros podrán abonar su viaje no solo con la SUBE física o digital, sino también con tarjetas de crédito, débito o prepagas, dispositivos móviles y relojes inteligentes con NFC, además de los códigos QR de billeteras virtuales como BNA+ o Mercado Pago. Mientras tanto, el video de Agüero se transformó en una herramienta práctica que facilita a los usuarios familiarizarse con los cambios, ofreciendo una explicación cercana y sencilla sobre esta innovación en el transporte público sanjuanino.