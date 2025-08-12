Un nuevo video sanjuanino se volvió tendencia en redes sociales. Esta vez, los protagonistas son Tamara Parada y su sobrino Ehitan, más conocido como “Ñoño”, quienes hicieron reír a miles de usuarios con una charla cargada de humor.

En el clip, Tamara le promete a su sobrino una torta especial para su cumpleaños. Sin embargo, lo sorprende mostrándole unas “tortas feas” a modo de broma para ver su reacción. La respuesta de Ñoño, genuina y espontánea, desató carcajadas entre los espectadores.

La ocurrencia, publicada en la cuenta de TikTok @tami_ehitan22, superó las 300 mil reproducciones en menos de 24 horas. El perfil, que ya reúne casi 30 mil seguidores, está lleno de bromas: desde las ya famosas “tortas feas” hasta chistes con perros y conversaciones improvisadas que terminan en momentos desopilantes.

En uno de los videos más recientes, Ñoño le dice a su tía que es “una vaga” y que se ponga a trabajar, generando otra oleada de risas entre miles de usuarios.