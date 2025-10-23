Un insólito episodio ocurrido en un cementerio se volvió tendencia en TikTok, luego de que un repartidor de flores protagonizara una caída en pleno funeral mientras intentaba cumplir con una entrega. El hecho, registrado por una de las personas presentes, mezcló momentos de sorpresa, risas y desconcierto entre los asistentes.

Según se observa en el video compartido por la usuaria @zuly_bd, el joven llegó al lugar con un ramo de flores en la mano y se acercó con respeto hacia el grupo de familiares y amigos que despedían al difunto. Sin embargo, en un descuidado movimiento, no advirtió el pozo donde sería depositado el cajón y terminó cayendo dentro del agujero.

Algunos presentes no pudieron contener la risa ante la insólita escena, mientras otros corrieron a ayudarlo a salir del lugar. Afortunadamente, el repartidor no sufrió heridas graves y el episodio no pasó a mayores, aunque sí generó un momento de incomodidad en plena ceremonia.

El clip, que rápidamente se hizo viral, superó los 16 millones de reproducciones y acumuló más de 960 mil “me gusta” en cuestión de horas. En los comentarios, los usuarios dejaron mensajes cargados de humor, convirtiendo el incidente en uno de los temas más comentados de la plataforma: