Una mujer mostró la cola tras una discusión entre vecinos: la acusaban de exhibicionismo
Una mujer sanjuanina registró una escena insólita en su barrio: acusó a sus vecinas de hacer “exhibicionismo” frente a menores y una de ellas reaccionó bajándose el short.
Un insólito episodio ocurrido en un barrio sanjuanino se volvió viral en redes sociales luego de que una vecina registrara con su celular una escena que dejó a todos desconcertados. Según relató la mujer que grababa, un grupo de vecinas estaba realizando actos de “exhibicionismo” frente a varios niños que se encontraban jugando en la zona.
Lo más sorprendente ocurrió segundos después, cuando una de las mujeres involucradas, lejos de calmar los ánimos, se bajó el short y mostró su cola, provocando gritos, risas y comentarios entre quienes observaban la escena.
La filmadora no se quedó callada y respondió de manera contundente: “Ponete a tener marido e hijos, solterona”, le gritó, mientras el intercambio subía de tono.
El video, difundido por El Cazador de Noticias, rápidamente se viralizó y desató un intenso debate entre los usuarios. Algunos expresaron su repudio por el comportamiento exhibido delante de menores, mientras que otros se tomaron el hecho con humor o sorpresa ante lo insólito del momento.
Aunque no se precisó en qué barrio de San Juan habría ocurrido, el episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el respeto a los espacios comunes, la convivencia vecinal y los límites del comportamiento en público.