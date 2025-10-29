Un insólito episodio ocurrido en un barrio sanjuanino se volvió viral en redes sociales luego de que una vecina registrara con su celular una escena que dejó a todos desconcertados. Según relató la mujer que grababa, un grupo de vecinas estaba realizando actos de “exhibicionismo” frente a varios niños que se encontraban jugando en la zona.

Lo más sorprendente ocurrió segundos después, cuando una de las mujeres involucradas, lejos de calmar los ánimos, se bajó el short y mostró su cola, provocando gritos, risas y comentarios entre quienes observaban la escena.

La filmadora no se quedó callada y respondió de manera contundente: “Ponete a tener marido e hijos, solterona”, le gritó, mientras el intercambio subía de tono.

El video, difundido por El Cazador de Noticias, rápidamente se viralizó y desató un intenso debate entre los usuarios. Algunos expresaron su repudio por el comportamiento exhibido delante de menores, mientras que otros se tomaron el hecho con humor o sorpresa ante lo insólito del momento.

Aunque no se precisó en qué barrio de San Juan habría ocurrido, el episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el respeto a los espacios comunes, la convivencia vecinal y los límites del comportamiento en público.