VIRAL
Una pequeña sanjuanina se hizo viral por un tierno gesto con su hermano con autismo
En las redes, publicaron el tierno momento que causó aplausos por el gesto de la niña.
En los últimos días, un video difundido en TikTok conmovió a cientos de usuarios. La grabación, publicada por la usuaria fatimaflores0201, muestra a una pequeña guiando de la mano a su hermano menor en la sala de espera del Hospital Rawson.
Según detalla el texto que acompaña las imágenes, el niño tiene autismo, y la escena refleja la paciencia, protección y cariño con los que su hermana lo acompaña.
El clip, titulado “Ella cuida a su hermano con autismo”, superó rápidamente las mil reacciones en la plataforma y generó una oleada de comentarios cargados de ternura. “Qué lindos niños, ella se ve que lo va a cuidar bien”, comentó una usuaria. Otra agregó: “Hermoso video, me hizo llorar y me emocioné mucho”.