En los últimos días, un video difundido en TikTok conmovió a cientos de usuarios. La grabación, publicada por la usuaria fatimaflores0201, muestra a una pequeña guiando de la mano a su hermano menor en la sala de espera del Hospital Rawson.

Según detalla el texto que acompaña las imágenes, el niño tiene autismo, y la escena refleja la paciencia, protección y cariño con los que su hermana lo acompaña.

El clip, titulado “Ella cuida a su hermano con autismo”, superó rápidamente las mil reacciones en la plataforma y generó una oleada de comentarios cargados de ternura. “Qué lindos niños, ella se ve que lo va a cuidar bien”, comentó una usuaria. Otra agregó: “Hermoso video, me hizo llorar y me emocioné mucho”.