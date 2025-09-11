Alrededor de las 14:45 de este martes, un transformador estalló en plena siesta en un local ubicado sobre la vereda Norte de Ignacio de la Roza, entre Avenida España y Salta, en el corazón de Capital. El siniestro generó un fuerte susto en comerciantes, vecinos y las pocas personas que transitaban por la zona.

Si bien el hecho pudo haber tenido consecuencias mayores, el comercio se encontraba cerrado en ese horario, por lo que no se lamentaron heridos y solo hubo pérdidas materiales vinculadas al transformador. Bomberos de la Policía de San Juan llegaron a los pocos minutos y controlaron el incendio antes de que las llamas se expandieran.

Poco después, personal de Naturgy trabajó en el lugar retirando los restos del artefacto y realizando reparaciones en la vereda. Para garantizar la seguridad, la Policía interrumpió momentáneamente el tránsito en la intersección de Avenida España y Salta.

En las últimas horas, se conoció un video que muestra el instante exacto en que el transformador se prendió fuego. La grabación fue publicada en TikTok por el usuario identificado como marianoahumada0, hace dos días. Por el ángulo de filmación, puede observarse que el material fue registrado desde un local gastronómico cercano.