Las redes sociales nuevamente se hicieron eco de un momento muy romántico protagonizado por sanjuaninos, aunque el final dejó un sabor algo frustrante.

Se trata de un video en el que se ve a una pareja dándose un fogoso beso en la esquina de Matías Zavalla y Libertador. Pero, como se dice, “el amor duele” y esta vez lo hizo de manera literal.

Justo al culminar el beso, la joven se da vuelta y termina cayendo al suelo. El video rápidamente se convirtió en tendencia y, aunque se desconoce la identidad de los protagonistas, lograron arrancarle una sonrisa a cientos de sanjuaninos.