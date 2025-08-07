WhatsApp sumó una nueva función para darle más dinamismo a los chats: los emojis animados. En esta primera etapa, la aplicación de mensajería más usada del mundo incorporó siete íconos clásicos con movimiento, diseñados con la tecnología Lottie, que permite animaciones de alta calidad y bajo peso, optimizadas para móviles.

Los primeros emojis animados disponibles son:

Party Face (cara de fiesta)

Face with Tears of Joy (carcajada con lágrimas)

Loudly Crying Face (llanto fuerte)

Crying Face (llorando suave)

Face with Open Mouth (sorprendido)

Red Heart (corazón rojo)

Fire (fuego)

Por el momento, la animación solo se activa cuando el emoji se envía de manera independiente, sin texto adicional y con un único ícono en el mensaje. Una vez enviado, el receptor lo verá en movimiento, aportando una expresión más rica y divertida a la conversación.

WhatsApp confirmó que planea ampliar la colección en futuras actualizaciones, sumando más diseños animados para distintas reacciones y estados de ánimo. Con esta función, la plataforma da un paso firme hacia una experiencia más visual y expresiva, en línea con tendencias que ya aplican otras redes sociales y apps de mensajería.