Goy Ogalde: ´Este disco le canta a la duda, al amor y a lo necesario para sobrevivir´

Este 21 de diciembre la banda “Karamelo Santo” presentará su nuevo trabajo gestado en pleno aislamiento obligatorio y llamado “El Gran Poder Vol.2”.

Se trata de un compilado de 15 canciones que la banda realizó en formato #desdecasa y al que se sumaron grande músicos como: Palo Pandolfo, Lito Vitale, Los Calzones, La Yugular, La perra que los parió, Staya Staya, la artista de flamenco La Contreras y el reconocido baterista Marcelo Mastroiani.

En comunicación con Diario 13 San Juan, su vocalista Goy Ogalde se refirió al nuevo trabajo realizado en medio de la cuarentena y dijo: “El disco se realizó en medio del aislamiento y a nosotros nos encontró por salir de gira al Noroeste argentino para llegar a Bolivia y con muchas actuaciones por festivales pero al comenzar la cuarentena se suspendieron las fechas. Fue entonces que tuvimos la idea de no bajar los brazos y empezar a hacer streamings y videos. Y comenzamos a hacer versiones nuevas de canciones de Karamelo con músicos invitados. Y esto nos impulsó a cada 15 días presentar este material nuevo en YouTube y en Spotify. De esta manera juntamos las 14 canciones, de las cuales dos son nuevas “Buen día” y “La Tormenta” que estrenan el lunes junto con el disco. Spotify tiene un nuevo mecanismo que propone al músico lanzar los singles y eso se transforma en una experiencia que empodera al músico artísticamente”, comentó el mendocino.

Acerca del modo en cómo se grabó el nuevo disco, Goy recordó: “Desde que se declaró la cuarentena no nos vimos más, hasta hace poquito para el homenaje a los chicos que fueron víctimas y sobrevivientes de Cromañón, así que estuvimos casi 10 meses encerrados y nos veíamos a través de zoom o Skype y quienes tenían computadora y celulares fuimos grabando los videos. Después nos organizamos un poquito más, porque durante todo este periodo estuvo muy bueno poder capacitarnos a nivel tecnológico, con programas para transmitir y para editar y poder hacer los videos. Estuvimos aprendiendo mucho y si bien creamos un montón de contenidos también ganamos mucho en el conocimiento y el uso de las herramientas digitales”, dijo el artista sobre lo positivo de la pandemia y el encierro.

Si bien ya salieron en algunas plataformas digitales los singles del nuevo álbum, los fanáticos de Karamelo Santo están ansiosos por la nueva obra: “La gente que es fanática de Karamelo Santo a veces se sorprende de las cosas que hacemos, porque tenemos unos desvaríos artísticos muy grandes, pero lo más importante que van a encontrar es haber compartido con grandes artistas como el baterista Marcelo Mastroiani que acompañó a Coldplay cuando vinieron a tocar en La Plata, también con La Yugular Reagge. Estas colaboraciones lograron que las canciones se transformen en una convivencia sagrada, como era el dicho viejo del Rock y que en este disco, que es como un compilado, nosotros también le cantamos a lo paradigmático y a la naturaleza. Porque la naturaleza está llevando su agenda y nos está diciendo un montón de cosas hermosas, tuvo un otoño y una primavera hermosos y ya casi estamos en verano con mucho verde y con un mensaje positivo. El Gran Poder Vol. 2 es un disco que habla de ese empoderamiento espiritual que la gente está buscando. Si bien estamos llenos de internet todo el día es sorprendente cómo la gente busca acercamientos espirituales como el Yin y el Yang, la Kabbalah y esas son las búsquedas que más crecieron en internet, así que es algo que me pone positivo y este disco le canta a eso: a la duda, a la intuición, al amor, a las cosas necesarias para sobrevivir, a esas instrucciones del árbol de la vida”, comentó reflexivo el también DJ.

Hay mucha curiosidad por las nuevas canciones del álbum que aún no fueron promocionadas en las plataformas sociales y ellas son “Buen Día” y “La Tormenta”, sobre estas composiciones el cantante dijo: “Son dos canciones especiales porque son estreno, y una habla de este paradigma universal que estamos viviendo con la naturaleza, de la Pachamama, de Adonai, del Mapu. Y fíjate que justo ´Buen día´ es un saludo en todos los idiomas, salam en árabe, shalom en hebreo, jaiaia en quechua y mari mari kompuche en mapuche, en todos los idiomas, y lo que habla es del empoderamiento de la gente con la naturaleza. Que nuestra intuición ha ganado espiritualmente con esta pandemia. Y yo lo creo, ha sido paradigmático y nos ha mostrado que la agenda la tiene la naturaleza y no la tienen los políticos ni los religiosos y nosotros estamos bajo su ala y su agua y su tierra cómo refugio. Esta canción habla de eso, pedimos por educación a los gobiernos y por la lucha por el alma”, comenzó diciendo acerca de las novedades.

Luego de “La Tormenta” comentó: “Es una canción más básica, más adolescente donde estamos instando a la gente a que se entregue al amor, cuando alguien se sienta enamorado no tenga dudas y se entregue. Son dos canciones que marcan un hábitat crepuscular alegre del disco y después están algunos covers como “La Ventanita”, que es un clásico del merengue portorriqueño de Sergio Vargas y hacemos también una versión de “Periódico de ayer”, que es un clásico de Hector Lavoe y One step beyond que es de Madness en versión cumbia, porque nosotros tenemos mucha llegada en México y Colombia, donde la gente está acostumbrada a hacer este tipo de desmanes con las canciones de Karamelo Santo, así que estamos felices de volver a hacerlo. Es un disco muy lindo que complementa lo que fue El Gran Poder Vol. 1”.

Los músicos y los artistas vivieron en carne propia la “separación” con su público masivo y los encuentros sagrados de las bandas en los recitales con sus fieles seguidores. Acerca de esta situación única, Goy reflexionó: “La verdad que no nos hemos sentido muy cómodos con los streaming, si bien hemos hecho un montón, tocamos en casi 30 festivales online, donde hicimos algunos actuaciones desde casa, conectando videos editados y otras transmisiones en directo. Llegamos a muchos países, Brasil, Barcelona, México, Colombiana, Perú. Y muy contentos porque la gente nos convocaba a participar en festivales y a partir de eso estamos soñando mucho en Brasil, que es un país que no teníamos tanto alcance y ha crecido mucho la audiencia en Spotify. Pero la verdad es que nos cuesta mucho, nosotros empezamos nuestros conciertos con la gente, abajo del escenario, subimos y después volvemos a bajar, como si fuéramos una Murga o tambores con vientos. Para eso trabajamos con todos micrófonos inalámbricos y hay una convivencia permanente con el público, al final del show suelen subir a cantar al escenario con nosotros y eso se extraña mucho. Es muy difícil y no nos sentimos cómodos con eso de estar mirando permanentemente la cámara y tratar de transmitir la energía a un lente no es lo mismo, pero bueno hemos trabajado y estamos felices de compartir incluso así por streaming”, dijo el entrevistado.

Con muchas posibilidades de realizar un show en Parque Centenario (Buenos Aires) gracias a algunas flexibilizaciones del Gobierno Nacional Ogalde se refirió a las expectativas y dijo: “La realidad es que tenemos todavía muchas dudas, porque no sabemos cómo se va a desenvolver la pandemia con esto del rebrote, algo de lo que ya se está hablando y no queremos ser pájaros del mal agüero pero es la realidad. El otro día estuvimos haciendo este concierto para el homenaje a Cromañón y hubo una conexión increíble en el escenario por estas ganas de tocar que toda la banda tiene. Así que esperamos que si todo va bien comenzar el mes que viene a ensayar, los cantantes seguimos ensayando separados y con los protocolos necesarios y practicamos las armonías, a veces viene el bajista, otro día el acordeonista, otro día el percusionista, pero bueno somos muchos y estamos intentando desenvolvernos de manera tranquila, y si viene este rebrote habrá que tomar las cosas con seriedad y responsabilidad y en el caso de ser necesario suspender los conciertos que vengan, no vamos a estar tan tristes porque estamos preparados para esto”, dijo Goy totalmente consiente de la realidad que estamos viviendo.

Acerca de proyectos a futuro el cantante comentó: “Y seguramente comenzaremos a componer el nuevo disco que queremos que sea totalmente inédito y con canciones nuevas. La creación de contenidos en esta época de crisis ha sido la forma de empoderarnos. De alguna manera internet y Spotify le dieron herramientas a los músicos, porque uno puede grabar su música desde un celular, mezclarlo y masterizarlo por medio de inteligencia artificial y distribuirlo a todo el mundo, todas estas posibilidades con menos intermediarios nos ponen muy felices”.

Sobre sus futuros viajes y la posibilidad de volver a tocas en su tierra natal, Goy confirmó: “Tenemos unas ganas tremendas de ir a Cuyo, a San Juan, San Luis y Mendoza que son lugares emblemáticos de grandes amigos de las farras y a seguir guitarreando por esas calles de San Juan con sus arboledas hermosas. Un abrazo a todo los hermanos sanjuaninos y que viva Cuyo”, finalizó el cantante ansioso de que llegue el 21 de diciembre fecha que marca el comienzo del verano y el comienzo de la era de Acuario para presentar su nuevo trabajo.