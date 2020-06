El documental ´Fuerza Natural´ de Cerati online

A través de un comunicado de prensa, los encargados de la comunicación de la familia de Gustavo Cerati informó una buena noticia para los fanáticos: “Para aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo, ya está disponible en todos los canales digitales oficiales de Gustavo Cerati, el documental de lo que fue la grabación del álbum ‘Fuerza Natural'”.

Con edición de Diego Panich y cámara de Leandro Fresco, el audiovisual rescata la grabación del álbum que arrojó canciones como Deja Vu, Fuerza natural y Magia.

El álbum tenía un mensaje positivo y mismo Gustavo lo había calificado como para ser escuchado durante un viaje en ruta. "Me perdí en el viaje y nunca me sentí tan bien, todo por delante, todo está hablándome... Esta cambiando el aire, nunca me sentí tan bien", dice la letra de la canción que le da el título al disco.

El ex líder de Sosa Stereo, Gustavo Cerati sufrió el 15 de mayo de 2010 un accidente cerebrovascular durante un concierto en Perú. Estuvo en coma por más de cuatro años y murió el 4 de septiembre de 2014.