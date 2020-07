Artistas reconocidos rinden homenaje al Auditorio por sus 50 años

Con motivo de celebrarse los 50 años del Auditorio Juan Victoria, cientos de artistas locales, nacionales e internacionales recuerdan su paso por el complejo con características únicas en Sudamérica y dejan su reflexión y recuerdo.

Giselle Aldeco

“El Auditorio Juan Victoria es un lugar muy especial para todos los sanjuaninos, un lugar mágico. Y para nosotros que hemos tenido la posibilidad en algún momento de poder disfrutar de un show allí, es todo un orgullo. Uno de los momentos inolvidables para mí, fue compartir la noche de gala del 25 de mayo (año 2017) donde fui invitada por el Chango Spasiuk. Al igual que cada concierto con La Camerata San Juan que disfruté mucho. Deseo de todo corazón que nuestro Auditorio cumpla muchos años más, que lo podamos seguir disfrutando ya que es el mejor de Latinoamérica”.

Daniel Díaz – Dúo Díaz Heredia

“Somos pocitanos y quería contarles que para el Dúo el Auditorio representa uno de los escenarios más míticos, emblemáticos y es uno de los más importante donde hemos actuado en varias ocasiones. Hemos disfrutado junto con el Coro Universitario, el Coro Villicum y grandes artistas de nuestra provincia. Creemos que es una joyita que tenemos los sanjuaninos porque el sonido que se logra en este lugar es maravilloso. Hace unos 25 años atrás quería recordar una visita especial de los embajadores de Marruecos y de la India, nosotros fuimos a cantarles una serenata en el Auditorio. Entramos como se acostumbra en Cuyo, ellos estaban sentados en las gradas y cantamos tonadas, cueca y gato. Ellos aplaudieron a rabiar, estaban muy contentos de escuchar nuestras voces nítidas sin ningún sonido anexado, sin micrófonos. Esto es lo que logra el Auditorio tan querido por la gente y artistas”

Ernesto Villavicencio

“Es un lugar maravilloso, una usina de cultura, música. Para el pueblo de San Juan es un orgullo tener el Auditorio Juan Victoria. Espero que pronto pase esta pandemia que afecta a toda la humanidad y podamos volver a encontrarnos. Recuerdo que mi padre tocó ahí con Carlos Peralta junto con los Caballeros de la Guitarra. Yo también canté en el Auditorio y ahora mi hijo tuvo el placer de hacerlo. Somos tres generaciones que pasaron por este complejo”

Pablo Grosman – Concertino de La Camerata San Juan

“Es un hito para la cultura de San Juan desde su inauguración hace 50 años atrás. El público sanjuanino tiene la suerte de gozar de una sala que tiene un nivel técnico único en Argentina y en Sudamérica. Esto posiciona a la provincia en un lugar de importancia con la música. Estamos muy orgullosos de contar con esta sala. Como espectador y como niño nací en un barrio que queda detrás del Auditorio y mis padres me llevaban a los conciertos. Luego, como alumno de la Escuela de Música y miembro de la Orquesta preparatoria pude tocar el violín a temprana edad en una de las mejores salas de la Argentina. Como profesional, como integrante de la Orquesta Sinfónica y La Camerata estuve muy vinculado y gozando de las programaciones con artistas de renombre internacional”

Claudio Videla – Los Videla

“Es un lugar muy significativo para todos los sanjuaninos y gestores de la cultura. Varias veces hemos tenido la dicha de actuar, pero un recuerdo que lo llevamos en el corazón fue cuando actuamos por primera vez que fuimos invitados Rodolfo Páez Oro, el tonadero mayor de Cuyo. Éramos muy jóvenes nosotros y actuar por primera vez en el Auditorio fue muy emocionante”.

Claudia Pirán

“Mis recuerdos en el Auditorio son maravillosos, la primera vez que canté ahí fue a los 8 años con el coro de niños que en ese momento dirigía Ana María Oro, luego durante mi cursado de la carrera de canto compartí escenario con mi profe querido César Sánchez y con Rodríguez Castillo en el órgano. Con los coros de la Universidad siempre estuvo en el escenario. En el año 98 fui la primera artista popular en realizar un recital en la sala y en ese momento tuve como resistencia de algunos sectores. Sin embargo, abrimos una puerta, marcó un precedente para que hoy todos los artistas populares puedan disfrutar de tan maravillo lugar y de la acústica”

Mario Zaguirre

“Mi relación con el Auditorio tiene que ver con Inti Huama en el año '74. Nosotros llevábamos muy poco tiempo con el conjunto y ya teníamos nuestro primer disco. Nos llegó la invitación de José Domingo Petracchini para actuar en el Auditorio junto con el Coro Universitario. Debutar en el Auditorio fue muy lindo y no lo olvidaremos jamás. Como director de Cultura de la Provincia viví experiencias muy lindas. Me acuerdo de un caso que me quedo grabado, tres italianos que vinieron para actuar en el Auditorio. Resulta que se quedaron mirando la sala asombrados y recorrieron todos los lugares, además de vocalizar. Estos artistas dijeron que la acústica era excelente”

Claudio Rojas

“Celebro los 50 años del Auditorio, un lugar que desde muy niño empecé a reconocer y valorar. Soy hijo de músico y él supo transmitirme la importancia de este lugar. Desde adolescente pude transitarlo y conocerlo mejor. Lo disfruté como alumno, espectador, artista y como empleado que tuve la bendición de poder trabajar ahí durante 5 años en la recepción”.