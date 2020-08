Un propuesta virtual para recordar a Jorge Luis Borges

View this post on Instagram

El 24 de agosto se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Borges. La idea es convertir agosto en un mes dedicado al escritor. Por eso lanzamos hoy, desde esta cuenta, el desafiu0301o #BorgesChallenge. u00bfCou0301mo es la propuesta? Muy sencilla: Subir a tu feed fragmentos de Borges de sus cuentos, poemas, frases, tapas de libros, etc. (puede ser foto, texto o filmarte leyendo) y u0026#39;desafiandou0026#39; a otrxs usuarios para continuar la cadena. El objetivo es que cada posteo enriquezca la lectura y el conocimiento de su obra y se agrupen bajo este hashtag para poder verlos en cualquier momento. Agradeceriu0301a ser arrobado (@danielmecca) para asiu0301 poder compartirlos en mis historias. Ojalau0301 esta iniciativa sea un aporte a la lectura en estos desdichados tiempos. u00bfSe suman? u00a1Au0301nimo! Borges, corazou0301n y pases cortos.