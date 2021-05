Los Red Hot Chili Peppers vendieron su catálogo de canciones

Tal como lo hicieran figuras como Bob Dylan, Shakira, Paul Simon, David Crosby y Neil Young, Los Red Hot Chilli Peppers decidieron vender su catálogo de canciones por 140 millones de dólares.

Esta decisión de los californianos responde a la única salida que ven los músicos para obtener ganancias con sus trabajos frente al retroceso en la comercialización de formatos físicos y los escasos beneficios que pagan las plataformas digitales.

Hipgnosis Songs Fund fue el comprador que se quedó con los clásicos como "Give It Away" y "Under the Bridge", entre otros. Se trata de la misma compañía que llegó a un acuerdo con Neil Young, según informaron diarios estadounidenses.

Con este negocio, los artistas de la banda californiana sólo serán dueños de las grabaciones.