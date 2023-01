Pink Floyd celebra 50 años de un disco inolvidable

En este 2023, los fanáticos de la música celebran los 50 años de un disco de Pink Floyd que no deja de estar vigente.

Se trata de "The Dark side of the Moon", uno de los trabajos más icónicos de la formación lanzado en 1973.

Es por este motivo, que la banda lanzará una edición de lujo para aquellos que quieran celebrar el aniversario de una forma especial.

El 24 de marzo, el set de colección estará disponible para su venta, tal cual lo informaron las redes sociales del grupo.

El box de lujo incluirá dos CDs y dos vinilos. Los primeros contendrán una versión remasterizada del disco, mientras que los otros contendrán la versión en vivo del LP registrada en el Wembley Empire Pool en Londres en 1974. Además de todo eso, esta edición de aniversario también estará conformada por dos blu-ray con mezclas estéreo remasterizadas y una mezcla en Dolby Atmos, un DVD, un libro de 160 páginas con fotos, otro libro de 76 páginas con canciones, y por último unas réplicas de los singles en 7 pulgadas de "Money"/"Any Colour You Like" y "Us and Them"/"Time", informó el sitio especializado IndieHoy.

Como si este anuncio fuera poco, la banda también lanzó una convocatoria en la que invitan a productores audiovisuales a participar en un concurso donde se elegirán los mejores 10 videos para que funcionen como los nuevos videos oficiales de las canciones del álbum. Además, aquellas personas que ganen en los respectivos temas tendrán un premio de 10.000 libras cada una. Los que estén interesados en participar pueden leer las bases y condiciones en el siguiente enlace.