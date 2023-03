Se estrenó "Melody" con la participación de Ulises Puiggrós

Este miércoles 22 de febrero, estrena "Melody la chica del metro", la historia de Amazon Prime Video que relata las aventuras de una chica de 16 años llena de sueños que, junto con sus amigas, canta en el subte de una pequeña ciudad y desea dedicar su vida a la música, tal como lo hace una estrella a la que admira profundamente.

La tira producida por Warner Music protagonizada por la cantante Yas Gagliardi, tiene 13 episodios y se centra en un drama juvenil musical, informó Télam.

El elenco está conformado por César Bordon, Luis Machín, Peto Menahem, Muriel Santa Ana, Benjamín Alfonso, Marcela Morelo, Carla Pandolfi, Ariadna Asturzzi y Ulises Puigróss. Este último habló con Diario 13 San Juan y comentó: "Mi personaje es Peter Towers y es un latino que vive en Miami y en el desafío de crear el personaje hablé en ´spanglish' que sería como una mezcla de inglés y español", comenzó diciendo el actor de "Lila" que visitó San Juan en 2022.

Luego el entrevistado agregó: "Mi personaje también es un poco peculiar, porque termina siendo el villano de la serie, es el representante de Laila y todas mis escenas suceden en el mundo Miami, hasta que al final se comienzan a cruzar", comentó Ulises.

"Las expectativas de la serie son muchas, nunca me imaginé que cuando me convocaron para hacer este proyecto que iba a tener el alcance que está teniendo, nunca me imaginé que iba a ser producida por Warner y que iba a estar en Prime... todo eso superó mis expectativas y creo que faltaba una serie juvenil con música, me parece que tiene de todo y pasa buenos valores a los chicos: la amistad, la confianza en uno mismo, creer en los sueños, luchar por lo que uno desea... creo que es un programa muy lindo y espero que lo vea todo el mundo", concluyó feliz el actor.

"Melody" tendrá 26 canciones originales, interpretadas por Gagliardi y Lenore y, serán lanzadas y promocionadas por el sello discográfico Warner Music Latina.