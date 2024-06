El retrato de Javier Milei que pintó un artista sanjuanino por encargo

Este miércoles en Banda Ancha, el momento de arte tuvo su espacio de la mano de un artista local al que recibieron Romina González y Daniel Tejada.

Se trata de Eduardo Tejada quien tuvo el encargo de retratar, a través de su arte, a Javier Milei. Terminada la obra, el entrevistado la compartió en sus redes sociales con el siguiente texto: "Hace pocos días atrás pude entregar este encargo; el retrato del actual presidente de la Nación, Javier Milei. Acepté el desafío con gran placer y siempre poniendo lo mejor", comenzó diciendo Tejada.

Luego, el posteo completó: "En el residen mis bendiciones al actual mandatario, deseando que llene su espíritu de fortaleza y lucidez para guiarnos a una situación generalizada donde reine la dignidad, el trabajo, la empatía, la tolerancia y el amor por sobre todo, velando por cada uno de los individuos de esta bella y respetada tierra Argentina. ¡Podemos hacerlo mejor, cada dia mejor que ayer!. "Presidente de la República Argentina; Javier Milei". 70 x 95 cm . Óleo sobre lienzo. 2024".

Consultado sobre su obra, Tejada comentó: "Es un óleo sobre lienzo, trabajando sobre un semitono. Estuve un mes trabajando, en jornadas entre 8 y 10 horas. Es una gran inversión de trabajo, pero hay otros que llevan más tiempo".

Acerca de su decisión de hacer público su retrato, el artista aseguró: "Suelo publicar la mayoría de mis trabajos, es una manera de promocionarme, mostrar mis procesos. En este caso fue así, porque más allá de los partidario, decidí desearle lo mejor y que todo esté mejor", comentó y agregó: "El posteo va más allá de lo político, es desear el bien en general, para Milei en su rol de dirigir el país, pero también desde un nivel espiritual, de desearle bien, lucidez, fuerza, condimentos que necesita un buen líder. Acerca de las reacciones, hubo de todo un poco, felicitaciones, ira, personas que no les pareció bien ese trabajo, pero en gran medida fueron de felicitación. No contesto las agresiones o palabras agraviantes, pero me da cierta sensación de que viven una realidad de sus hechos, de sus posiciones políticas e ideológicas que los llevan a contestar así".

Reflexionando sobre la vinculación del arte a la política, el pintor explicó: "Sé que todo está muy relacionado en el arte político, pero yo lo miro más general al arte, por encima de ciertas cuestiones, me posiciono de forma espiritual con respecto al arte, es algo más amplio. No tengo un posicionamiento libertario, no tengo etiquetas partidarias, pero reconozco que la política tiene un papel fuerte que hay que respetar y valorar y trabajar en forma seria".

Sin conocer el destino de su obra, el invitado expresó los deseos que tiene para su retrato: "Espero que esté ubicado en un lugar apreciado, si lo llega a ver el Presidente para mí es un logro, eso me gustaría saber. En la obra, más allá que uno tenga una referencia, siempre lleva la impronta del artista, la manera formal o expresiva en la que se maneja la obra, hay algo personal. Este retrato se realizó de manera clasicista y con mi particular paleta de color en una composición formal, de una situación respetable".

Para cerrar, Eduardo Tejada aseguró que está trabajando para una muestra en marzo del 2025, en una galería de Buenos Aires.