El Marginal: se viene el spin-off de la serie argentina

Nadie puede negar que la serie "El marginal" fue una de las producciones más exitosas de Netflix. Esta historia creada por Sebastián Ortega tuvo cinco temporadas y contó la historia de los reclusos de San Onofre, una cárcel ficticia en la que se cristalizan muchos aspectos realistas de nuestra sociedad.

Por el éxito conseguido, la plataforma de la N roja apuesta a seguir explotando esta historia con un spin-off, lo que hacen en todas las series que ganan masividad.

Esta nueva producción tendrá el nombre de "Barro" y estaría situado en una cárcel de mujeres. La protagonista sería Ana Garibaldi, la actriz que en El marginal interpretó a Gladys, la esposa de Mario Borges. Posiblemente esta sea una continuación de lo que vimos en la última temporada, ya que ella termina esposada por haber colaborado en los delitos de su esposo y su cuñado, Diosito, informó IndieHoy.

Otras actrices que estarían fichadas para este spin-off son Valentina Zenere -quien viene de interpretar a Nahir Galarza en la biopic-, Cecilia Rossetto, Lorena Vega y Rita Cortese. Además de Garibaldi, podría regresar Gerardo Romano, quien interpretó a Antín, el director del penal.

Desde la plataforma aún no hicieron un anuncio oficial, pero el rodaje comenzaría en julio de este año y podría extenderse hasta septiembre. La locación, sería en “una vieja fábrica pegada a la General Paz en la zona de San Martín”, donde se montaría una cárcel ficticia, no como en El marginal que fue rodada en la ex cárcel de Caseros.