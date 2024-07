Ari Riveira: "Desde muy chica me gustaba dibujar, sobre todo vestidos"

En la mitad de la semana, Banda Ancha realizó una interesante entrevista relacionada al reciclaje de la moda y reversión de prendas que, en el proceso, se convierten en únicas.

En este marco, Romina González recibió en el estudio de Canal 13 San Juan a la diseñadora Ari Riveira quien comenzó la nota hablando de sus comienzos: "Desde muy chica ya me gustaba dibujar, sobre todo vestidos. Confeccionaba la ropa de mis muñecas, con medios y siempre pregunté si eso se podía estudiar. Me enteré que la carrera estaba en Mendoza y, desde ese momento conocí cuál sería mi futuro", aseguró la invitada.

"En la secundaria entré a un curso de costura y diseño. Fue como una ventaja entrar a la facultad con ciertos conocimientos de moda, figurines y eso fue un plus", comentó.

Sobre su arribo a la moda circular, la entrevistada aseguró: "Es algo que se comenzó a hablar ahora, vinculado directamente con la contaminación. En la facultad hacían mucho hincapié en la moda sustentable y lo que no sabía es lo que contamina la industria textil, que es algo que la gente no suele saberlo o no lo tiene en cuenta".

"Se trata de darle otra vida u otra perspectiva al diseño, porque como consumidores podemos hacer cosas, pero como diseñadores también. Comencé a meterme en este camino cuando tuve que hacer la tesis en la licenciatura, específicamente el supra reciclaje. Es tomar piezas que ya existen y darles una nueva vida sin dejar de lado su esencia, su origen. Nosotros partimos de telas de prendas que han tenido una vida útil, han sido descartadas y nosotros las usamos para crear nuevas prendas", detalló.

Sobre la selección de la materia prima, Riveira expresó: "Nos fijamos que la tela esté en condiciones, hay que analizar si se usa toda la prenda o un retazo. Nos fijamos que la tela cumpla algunos requisitos, sin manchas, ni roturas, en ese caso usamos las que estén en buen estado. Compramos ropa usada, descartes de fábricas y a veces la gente nos dona. Recibimos principalmente pantalones, camisas porque son las tipologías de prendas que se pueden reutilizar".

La invitada se refirió también a la "customización" de la ropa: "Nosotros alentamos también este proceso, el de reciclar prendas que están en el armario. Pero es diferente el proceso porque no se desarma toda la prenda como hacemos nosotros en Alquimia".

Para cerrar, Ari Riveira se refirió al público local en relación con este estilo de prendas: "Hay muy buena aceptación como primera impresión, tratamos de explicar lo que hacemos, el proceso y el concepto para apreciar la prenda. La gente se anima a la combinación de géneros pero hacemos para todos los gustos. En cuanto a los talles tratamos de tener una curva de talles, no muy amplia, y algunas prendas las repetimos en colores distintos".