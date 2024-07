"I Am: Céline Dion": el duro documental sobre la enfermedad de la cantante

Recientemente, Celine Dion anunció la salida del documental "Soy Celine Dion", que relata los padecimientos de su vida luego de ser diagnosticada con el síndrome de persona rígida que padece desde 2022.

Frente a esta situación, Dion debió suspender la gira Courage World Tour y ahora, los fanáticos y amantes de la cantante conocen en primera persona el brutal padecimiento diario de su estrella.

"Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No voy a parar", confiesa Céline Dion en el documental que se estrenó esta semana en Prime Video.

Dirigida por Irene Taylor y con una duración de más de 90 minutos, la cinta repasa la vida de Dion, su amor por la moda y su equipo, su dedicación por la familia y su inquebrantable cariño y respeto hacia sus fanáticos y el público. Asimismo, sus mayores reflexiones pasan por lo que le representan la música y su voz, y las frustraciones que le trajo su condición médica, informó Página 12.

"El año pasado me puse tan mal que no podía ni caminar. Perdía el equilibrio y me dolía mucho. Sigo sin poder usar la voz. Extraño mucho a la música, pero también a la gente", señaló.

Decisión de hablar

Esta historia llega a la gente por propia decisión de Celine. Junto a su familia abrieron las puertas de su casa a la mencionada directora estadounidense para que retrate cada momento de su vida diaria en la mansión ubicada en la ciudad de Las Vegas, en donde convive con sus hijos René Charles, de 23, y los gemelos Eddie y Nelson, de 12. También aparecen sus mascotas: un perro labrador llamado Bear, y unos cobayos.

Durante el largometraje se puede observar a la cantante sin maquillaje y con su pelo natural, y como no suele abandonar su hogar: prepara su propio desayuno, limpia los ambientes de su casa, mantiene reuniones laborales, y hasta filma contenido y saludos para diversos eventos.