Sebastián Garay cantará con amigos en una noche especial

Este sábado 3 de agosto, Sebastián Garay dejará San Juan para tener un encuentro especial en su tierra natal, Mendoza. El artista instalado en la provincia, será el protagonista del espectáculo "Seba Garay y amigos le cantan a la provincia", que subirá a escena en el Teatro Independencia.

Con un repertorio de música popular y folclórica, con canciones propias y clásicos del género, el artista se presentará con su banda formada por Nicolás Diez (programación, arreglos, pianos, acordeón, guitarras, voces), Celina Juri (violín, bajos y voces), Charly Pereira Moreno (batería y percusión) y Ana Jezowoicz (guitarras y voces).

En la sala mayor, Garay además contará con la participación de Pocho Sosa, la murga La Buena Moza, Fran Figueroa, Exequiel Stocco, Víctor Silone, Leo Rivero, Tilín Orozco, Nelson Giménez, Aluhé Dumé y Espe Careri, Pablo Orellano, Los Chimenos y Maluko.

La poesía no faltará al espectáculo con textos de obras de Armando Tejada Gómez y Jorge Sosa y otras, a través de reconocidas figuras de la escena mediática y periodística de Mendoza.

En contacto con Diario 13 San Juan, Sebastián comentó: "Este sábado 3 de agosto me presento en el Teatro Independencia, a las 21 horas. Voy a cantarle a Mendoza con amigos, armé un repertorio increíble con la banda que armé y invité a amigos que me ha dado la música, que me dio el camino. Somos todos de distintas edades, de distintas formaciones, es el crisol que se produce en esa provincia y cómo se proyecta al país, al mundo de tantos destacados, desde la historia del Nuevo Cancionero hasta toda la historia del trap, del nuevo rock y voy a cantarle", comenzó diciendo el artista.

"Hace rato que no voy a cantar a Mendoza, esta es una linda oportunidad para cantar y yo me imagino eso, volviendo a mi casa a cantar y con amigos a festejar, es eso. Volver a Mendoza es volver al barrio, a mi infancia, a mis hermanos, a mis amores. Hay una canción que dice 'Nadie se va se Mendoza aunque piense que se va', volver a las alamedas, al canto con la guitarra, a los amigos. Hemos querido materializar todas esas sensaciones en este concierto, producido por Leo Quiroga y Comunidad Australia y nos hace mucha ilusión que la gente venga a escucharnos y a vernos", cerró el músico ansioso por el espectáculo de este próximo fin de semana.