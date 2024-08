Valentina Viviani: “Hago teatro como una forma de rebelión”

Luego de varios meses, regresa a Diario 13 San Juan, la columna sobre artistas que, desde San Juan, sorprenden al mundo a través de distintas manifestaciones culturales.

Para “romper el hielo”, Valentina Viviani nos habla de su carrera, sus trabajos y el compromiso social que conlleva cada uno de sus proyectos.

“Soy Valentina Viviani, actriz, gestora cultural, madre y demás. Aunque el orden de los factores no altere el resultado y a veces use más un rol que otro, voy con todo junto”, comenzó diciendo en el arranque de la charla.

Con la actuación como principal forma de expresarse, la entrevistada se refirió a sus comienzos y dijo: “No sé de dónde saqué tomar clases de teatro, era más bien una niña introvertida que disfrutaba siempre el observar y tomar nota de las situaciones y escribir, eso siempre, escribir”, explicó Viviani.

Luego agregó: “Cuando empecé las clases y creo que me sigue pasando (pero más regulado) me moría de nervios, me preguntaba por qué le había dicho a mi mamá de venir, pero seguía. Había una pulsión muy fuerte en mí en lo creativo, en ver cosas en la tele que quizás no las entendía del todo, pero me atraían”, recordó Valentina.

“Leía mucho, proponía en la escuela hacer obras con mis compañeras, pero siempre haciéndome la directora, yo que sé. Por suerte siempre tuve la posibilidad de consumir y conocer bienes culturales en mi casa, en los ámbitos académicos; mi vieja trabajaba en un museo y quizá había algo ahí, de la exposición y el público que siempre estuvo presente en mí”.

Maternidad y arte

Madre de Mariano, Juan y Atilio, Valentina relató cómo vincula la pasión por el arte con la atención a sus tres hijos: “Un maestro que tuve la gracia de tener un ratito, Villanueva Cosse, me dijo una vez que una actriz madre era mucho más completa. Tardé un tiempo en darle la razón, hay algo de lo visceral y de la divergencia cerebral que te da la maternidad que es invalorable. Junto con mis embarazos, el teatro me ha acompañado en procesos creativos potentes para mí y creo que tanto mis hijos como el teatro, me han otorgado libertad y convicción en quien soy, me han amigado con mis partes más oscuras y me permiten pararme de otra manera en el escenario”.

El teatro como herramienta política

La entrevistada resaltó la importancia de lo teatral en la transformación social y dijo: “Entiendo al teatro como la forma de interpretar la realidad, de una manera poética y honesta. Y me sigue pasando como esa niña, que toma al teatro como una necesidad. Nunca lo pensé como una forma de comunicar, porque implica mucho más. Soy lo que soy y no tengo que dar excusas por eso, dice Sandra (NdR: Mihanovich). Hago el teatro que hago, con quien quiero y lo hago como forma de rebelión. No creo que el teatro sane, me da cringe pensar el arte en terapia, me alejo de eso. A mí el teatro me ha salvado siempre y es mi parte más coherente con quién soy en una sociedad y sobre todo sanjuanina, que es lo que más me pulsa. Pienso que el teatro me da la posibilidad de pensar en la diversidad de los mundos, pensar en un mundo mejor, dónde el humor puede solucionar las cosas más creativamente, donde nos reconocemos y nos alejamos de los discursos de odio y enajenación”, expresó Valentina.

Teatro Popular

Antes de finalizar la entrevista, Viviani se refirió a otro tipo de teatro, inclusivo y accesible: “En esta parte empieza a jugar un papel fundamental mi visión más de gestora, más humana. No creo en el teatro críptico, me aburre pensar el teatro en clave academicista. Yo entiendo al arte y a la cultura como derecho y humano. Más que un teatro popular, me gustaría hablar de accesibilidad, de pensar en que más allá de lo artístico hay roles sociales que no podemos desatender, porque creo que es un circuito: generar una necesidad, hacer nacer un derecho para la comunidad, y resguardar y defender las luchas ganadas como colectivos”, explicó la actriz.

Para cerrar, Valentina Viviani aseguró: “Hay que seguir la tarea, incorporar al teatro a la canasta básica de los sanjuaninos, incorporar el goce estético y el placer al consumo y ya es un golazo si es de acá, para acá, porque la cultura está acá y no en otra parte”.