Fernando Aguilera: “Estoy muy animado y con ganas de que pase lo planeado”

Siempre activo en su carrera como cantante y compositor, Fernando Aguilera vuelve a Diario 13 San Juan con una novedad musical.

En el comienzo de la entrevista, el invitado se refirió a su actual momento profesional y dijo: “Este año fue muy raro, como para mucha gente, comencé a grabar el disco nuevo en enero del 2024 y luego tuve que pararlo, ‘freezarlo’ por cuestiones de costos y porque para estas cosas hay que estar con un estado mental más o menos prolijo (risas)”, aseguró.

Luego sumó: “Actualmente, ahora mismo, estoy muy animado con muchas ganas de que pase lo que llevo planeando hace tiempo, que el disco empiece a salir, a sonar, tocarlo por ahí las veces que pueda en formato solista o con banda, pero también voy de a poco esquivando las dificultades, imagínate que estas canciones nuevas las compuse el año pasado y recién empezaran a ver la luz una por una, de acá a fin de año”, comentó Fernando.

Con su personalidad arrasadora y en su nuevo rol como abuelo, Aguilera no dudó en decir: “El ´abuelazgo´ y el ´rockerismo´ se llevan a la perfección, es como una nueva oportunidad que te da la vida para sembrar cosas buenas, tal vez no muy santas, pero buenas (ja). La semana pasada con Benjamín, mi primer nieto, que es una especie de ratón sin colita, nos pegamos una panzada de Luis Alberto Spinetta y las bandas eternas, lo vimos de ‘Pe a Pa’ sin necesidad de cambiarnos el pañal (ja). Ahora el próximo mes de septiembre vuelve a suceder eso del ‘poder del nacimiento’ con la llegada de María Paz que ha prometido iluminar la casa porque ella en un sueño me lo conto”, confesó Fernando.

Más música

Atento y dedicado a su nuevo trabajo musical, el entrevistado no dudó en decir: “Oración, es el primer sencillo de mi nuevo EP. Es acústico en soledad, una canción muy simple, pero con un fuerte llamado de atención a la humanidad, una señal de alerta, que nos invita a dejar de mirarnos el ombligo y a aceptar que casi casi no somos nada”, expresó.

Se estrena en todas las plataformas el 23 de agosto y el video clip al día siguiente en YouTube. Es una producción audiovisual muy artesanal, una vuelta a las bases de donde jamás hemos salido (jajaja) pero un bello experimento muy caro que hasta tuve que vender la soja a un precio irrisorio (ja), pero también con muchísimo corazón y amor”, aseguró Fernando.

Sobre el proceso de creación y desarrollo de su nueva música, Aguilera dijo: “Estuve a punto de abandonar el proyecto y gracias a los amigos de Hormiga Reina (banda de rock local) que se calzaron el traje de Woody Allen y echaron a andar la máquina de soñar pude verlo concluido y presentarlo en sociedad este próximo sábado 24 de agosto a las 20hs en YouTube".

Autogestión

Sobre esta tendencia que se instaló en los músicos locales por la situación actual de Argentina, Fernando dijo: “La independencia es una elección dura, es como el camino más largo, el que tomo la Caperucita (ja), no ando con muchas ganas de ser comido por los lobos ni que se lastren a mi abuelita, comido en el mejor de los casos”.

Seguidores

El ex líder de “Roxana Porcellana” se refirió a los fanáticos y seguidores de sus composiciones dijo: “Ufff, que pregunta filosa. No dudaría jamás de su amor y su cariño, pero pasa que como los años pasan para todos, algunos están perdiendo la memoria y hasta se quedan dormidos en la mesa con los codos llenos de migas de pan y cuando despiertan hace dos horas que terminó la voz del evangelio en la tele y ya es tarde para salir a ver un show, y uno ahí, siempre esperándolos. Es muy buena pregunta para ser de una buena vez ‘políticamente incorrecto’, pero creo que he descripto la situación con mucha claridad y respeto”.

Sorprendido por un público que se renueva al descubrir sus composiciones, el músico aseguró: “También pasan cosas nuevas, la vez pasada fui a tocar a un ciclo maravilloso de solistas que se llama ´Escúchame Una Cosita´ para un público totalmente nuevo, que jamás me ha visto, todos podrían ser mis hijos, y la pasamos muy bien. Eso me abrió las puertas para dejar que las cosas fluyan y seguir tocando y, el que quiera ir que vaya, uno nunca sabe cuál puede ser la última”.

Para finalizar, Fernando Aguilera comentó sus próximos pasos sobre el escenario: “Como dije antes voy a dejar que las cosas sucedan, algunas más gestionadas que otras, he tenido diversas invitaciones para compartir escenario con compañeros músicos y está buenísimo, de seguro en breve habrá fechas, pero por el momento estoy muy concentrado en la salida del disco y con poco tiempo para armar un show”.

Link para escuchar Oración.