Lovesong de The Cure, cumple 35 años

Este 21 de agosto, la canción de la banda The Cure, “Lovesong” festejó sus 35 años de vigencia y popularidad entre los fanáticos y seguidores de la formación de Robert Smith.

Lanzada en 1989, la canción fue considerada como una de las letras más sinceras del vocalista dedicada a su esposa, Mary Poole.

La relación de Smith con su mujer comenzó cuando ambos tenían 14 años y estaban en la misma clase de teatro en la escuela. Gracias a un juego de parejas, se conocieron y luego de ser amigos, se convirtieron en novios.

Mary trabajó como modelo durante un tiempo y luego se convirtió en enfermera. Su noviazgo duró muchos años, y se casaron mientras The Cure componía “Disintegration”. Fue en ese momento cuando Robert decidió escribirle una canción como regalo de bodas, informó la cuenta de Instagram Disonantes.cl.



“Le di a Mary una cinta como regalo de bodas. Se fue a la otra habitación para escucharla, y luego me asfixió con besos”, recordó Smith durante una entrevista.



La letra de “Lovesong” nació durante las giras de The Cure, cuando la distancia afectaba a la pareja. El músico escribió frases como: “Por muy lejos que esté, te amaré siempre. Por mucho tiempo que me quede, te amaré siempre”.



Poole apoyó siempre la carrera musical de su esposo y esta actitud fue fundamental para el éxito de la banda. Cuando The Cure alcanzó la fama y comenzó a ganar dinero, Mary dejó de trabajar y se unió a las giras y conciertos, ya que no podían estar mucho tiempo separados.



Mary y Robert llevan más de 30 años de matrimonio. Sobre “Lovesong”, Robert comentó: “Es lo más sincero, verdadero, franco y honesto que he cantado. Se trata del amor, pero también de la incapacidad de conocer realmente a alguien”.

Más letras y más amor

"Lovesong" no es la única canción que Mary ha inspirado; “Just Like Heaven” también contiene frases dedicadas a ella. De hecho, en el video, el líder de The Cure baila con su esposa, ya que era la única mujer presente en el set.





Por otro lado, “Pictures Of You” está inspirada en unas fotos de Mary que Robert encontró tras un incendio en su casa. De hecho, la portada del sencillo es una de esas fotos.

Fuente: Disonantes.cl