Grandes películas protagonizadas por músicos y bandas

En más de una oportunidad, la música y el cine se han unido para crear llamativas producciones. Artistas menores y hasta grandes estrellas se animaron a dejar los escenarios para mostrar que puede más. En el mercado existen películas que fueron protagonizadas por músicos, films musicales que cuentan con la participación de grandes estrellas, y biopics que relatan la vida de cantantes, compositores y más.

Terror en el Estudio 666

2022 – Dir. BJ McDonnell

Dave Grohl mostró su talento para la actuación y la comedia en múltiples videoclips, pero en 2022 tuvo la oportunidad de desarrollar un rol protagónico en el film de terror y comedia Studio 666. “La legendaria banda de rock Foo Fighters se muda a una mansión de Encino inmersa en espeluznantes historias del rock and roll para grabar su muy esperado décimo álbum“, reza la sinopsis. Disponible en Prime Video.

A Hard Day’s Night

1964 – Dir. Richard Lester

En pleno pico de popularidad, The Beatles filmaron su primera película, A Hard Day’s Night, que se estrenó el mismo año que el disco homónimo. Los cuatro de Liverpool protagonizan esta historia con toques policiales y de comedia que ya es un clásico de culto y donde Ringo Starr reveló su talento para la actuación. El film cuenta un día típico en la vida de la banda e incluye canciones del álbum.

Moonwalker

1988 – Dir. Jerry Kramer

Michael Jackson protagonizó esta película antológica en la que acudimos a varios de sus videoclips, a través de una historia signada por la fantasía y el cine de aventuras. Es aquí donde se desarrolla la famosa escena coreográfica de “Smooth Criminal”, en la cual Jackson y un grupo de bailarines desafían la gravedad con un paso de baile icónico. El Rey del pop es el protagonista y también lo acompañan Joe Pesci y Sean Lennon. Disponible en AppleTV+.

Dando la nota

2006 – Dir. Liam Lynch

“Para convertirse en la mejor banda de todos los tiempos, dos vagos se embarcan en una búsqueda para robar una púa de guitarra que brinda a sus poseedores increíbles habilidades de guitarra“, reza la sinopsis. Este film de comedia protagonizado por el dúo Tenacious D -Jack Black y Kyle Gass- contiene la irreverencia propia de los actores y músicos, y evoca el universo del rock clásico con momentos desopilantes.

Lisztomania

1975 – Dir. Ken Russell

Este largometraje musical y fantástico tiene la particularidad de presentarse como una suerte de biopic sobre el líder de The Who, Roger Daltrey. La sinopsis reza: “Muestra a Franz Liszt, gran compositor y virtuoso pianista, como si fuera la primera estrella de rock (tiene fanáticos, escándalos y groupies)“. El film cuenta con las actuaciones de Ringo Starr y Paul Nicholas.

Rock ‘n’ Roll High School

1979 – Dir. Allan Arkush

“El fanático y delincuente Riff Randell lucha contra la estricta nueva directora de la escuela secundaria, Miss Togar, con la ayuda de los Ramones“, reza la sinopsis. Este divertido film cuenta con la participación de los cuatro miembros de la banda y suma a su soundtrack canciones como la que da nombre al film, “I Want You Around”, “She’s the One”, entre otras.

Fuente: IndieHoy