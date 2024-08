Martina Flores: "El pop me permite jugar con los géneros y hacerlos canción"

Este fin de semana, y en la previa de lo que será una gran presentación, Martina Flores llega a la columna de artistas de Diario 13 San Juan, para relatar su camino en la música.

La cantante y compositora sanjuanina comenzó hablando de su carrera a la que calificó como "juego, búsqueda y aprendizaje". Además definió su estilo al comentar: "Es indie pop pero tomando siempre elementos de otros géneros como la bossa, R&B, la balada, el rock. Actualmente estoy explorando el género del bolero que es una de mis primeras influencias en la infancia. Siento que el pop me permite esto de jugar con distintos géneros, combinarlos y hacerlos canción", aseguró.

Luego, la entrevistada recordó algunos obstáculos que debió sortear en San Juan desde sus comienzos con la música: "Sí claro, tiene sus dificultades como todo. Ser artista de por sí es un camino cuesta arriba pero que tiene satisfacciones enormes", comenzó diciendo.

También se refirió a cómo ser una mujer música en la provincia: "Ser mujer, le añade algunos obstáculos más, en cuanto a que a veces parece que tenemos que trabajar el doble o triple que un varón para mostrar nuestra valía. Sin embargo siento que en estas épocas hay mucha más apertura, muchas más mujeres trabajando en el rubro. De todos modos, en términos generales y en lo personal, siempre me he sentido una privilegiada, he podido estar en lugares importantes porque alguien ha confiado en mí y me ha dado ese espacio y esas son cosas que agradezco plenamente", recordó Martina.

Iniciativa en el arte

Como muchos músicos y artistas, el momento económico del país se vuelve más hostil a la hora de las contrataciones y, frente a este escenario, la iniciativa propia toma un papel protagónico: "Autogestiono todo lo que hago pero trabajo mucho con amigos y colegas que me brindan su ayuda y apoyo; así y dependiendo las ocasiones trabajamos juntos uniendo fuerzas y colectividades. Eso para mí vale oro", comentó Flores.

Gran presentación

Ahora y disfrutando de un gran momento profesional, Martina se presentará en el Teatro del Bicentenario: "El 30 de agosto sale 'Si te preguntan por mí', un bolero de mi autoría y, 6 de septiembre lo presentamos en un concierto de boleros clásicos que me han inspirado desde siempre y también, algunas de mis canciones en formato acústico".

"Si te preguntan por mí" es un nuevo bolero de Martina que se sumará al gran concierto en el TB. Dramática y romántica por igual, la artista desplegará un show donde repasará canciones de autores clásicos de boleros (Manzanero, Agustín Lara, entre otros) y canciones de su propia autoría en un formato acústico, compuesto por: guitarras, tres cubano, contrabajo, trompeta, trombón, piano y cuerdas. También, Flores rendirá honor a la canción latinoamericana; en un despliegue escenográfico y lumínico que deleitará al público.

Esta presentación imperdible, será un adelanto de su próximo trabajo discográfico, un EP de canciones y boleros, con fecha de salida para octubre 2024.

Link de entradas anticipadas.