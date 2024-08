Giselle Aldeco celebrará a lo grande, sus 20 años con la música

En el comienzo de la semana y festejando sus 20 años con la música, Giselle Aldeco llegó a Banda Ancha para realizar un recorrido por su vida y contar, de qué manera celebrará sus años con la música.

Entrevistada por Romina González, la cantante comentó: "Son 20 años con la música, y la verdad que estoy muy agradecida por todo lo que he vivido en este tiempo, disfrutados en familia, sin dejar de lado algunas cosas importantes. Los mayores logros que llegaron me agarraron siendo adolescente, saliendo de la niñez y había eventos que quería disfrutar y teníamos trabajo. Tuve unos padres que supieron darme ese espacio y entenderme", comentó la entrevistada.

Sobre sus padres Gisella expresó: "El apoyo de mis padres ha sido fundamental, mi papá porque me transmitió esta pasión por la música, yo le agradezco que me haya llevado y hecho parte de sus peñas, de sus festivales. Yo me acuerdo que siendo muy chica, con mi mamá y hermanas ir a verlo, visto la preparación y acompañado a Los Hermanos Aldeco, ensayos, la ropa, los zapatos... era todo una ceremonia muy artística. Mi mamá planchaba la camisa, el traje y yo ver y compartir eso desde el público y, de un día para el otro, cambió y comencé a compartir el escenario con esa gente que yo veía desde el público", recordó.

"Mi mamá está en todos los detalles. El día que tenemos una actuación, la casa parece que pasón un tsunami. Van quedando planchita, pinturas, ropa, el té con miel... todo antes de mi presentación", aseguró divertida.

Acerca de la edad en la que comenzó a sentirse una artista, Aldeco dijo: "Desde muy chica comencé a cantar en las Fiestas Patronales, en la Virgen de Andacollo, en Rawson donde vive, también en algunos lugares muy familiares. En el 2003 yo veía el programa La Ventana y ahí, comencé a insistir en que quería participar. Todo ese camino profesional lo cuento desde ese 2004 cuando yo empecé a ser más pública, a mostrarme. Ese concurso terminó un 13 de septiembre del 2004 y es por eso que este año, tenemos festejo el viernes 13 por mis 20 años con la música", expresó la cantante.

Gran Peña festejo

"Por eso vamos a hacer una gran peña el viernes 13 en el Salón Eliazar en Paula Albarracín de Sarmiento y República del Líbano, en Rawson, a partir de las 22 horas y, ese noche no voy a estar sola, cuento con grandes amigos que van a formar parte de esta grilla artística, como lo es el grupo Confluencia, El 750, Labriegos y, desde Córdoba, Ceibo", detalló Aldeco.

"Preparar una peña y dedicarme a la música hizo que cambiara muchas cosas en la vida, como dejar un turno en mi carrera docente de maestra jardinera. Uno tiene que darse cuenta que no se puede con todo. La docencia tiene muchas exigencias y por eso decidí quedarme solo con la mañana. Y esta festejo por los 20 años es muy importante para mí, es un momento único. Esto merece su tiempo y si bien estoy acompañada, hay cosas que debo decidir yo".

"Vamos a tener sorpresas esa noche con un repertorio con el que la gente me conoció, cosas nuevas, hay una canción mía, compuesta por mí y por Kuky Vega, nunca había escrito nada y sin darme cuenta, de un minuto a otro, comenzaron a salir cosas y armamos una canción. Fuimos construyendo una canción que tenía que ver conmigo, con este proceso que vengo transitando, mis cambios y mi vida. Se llama Mariposa la nueva canción porque me siento muy identificado con ellas".

Las entradas anticipadas están disponibles en Electrónica San Juan, Barbería Albeiro, Perfumería Vive tu aroma o enviando mensaje al 264 505 0730.