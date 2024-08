Valentín Cora: "La autogestión es moneda corriente para los músicos"

En el comienzo de la semana, Banda Ancha tuvo su momento cultural con la presencia del músico Valentín Cora que llegó a Canal 13 San Juan a contar sobre un nuevo espectáculo de jazz.

El invitado y un grupo de reconocidas artistas, serán los protagonistas de "Encuentros", un show de jazz que subirá a escena el viernes 9 de agosto en el Auditorio Juan Victoria.

Será en el marco del Primer Festival de Música Popular Argentina donde Tesla Jazz -integrado por Valentín Cora, Rodrigo Ovejero, Fernando Naser, Leo Belli, Marcelo Laspiur y Santiago Garzon- recibirá a grandes invitados como: Kika Alonso, Juanse Arano, Javier Conturso, Melinishka, Abel Herrera, Santiago Molina, Guillermo Gokú Illanes, Coco Ríos, Luciano Gutierrez, Franklin Moreno y Leo Rodríguez.

En el comienzo de la entrevista junto con Romina González, el invitado comentó: "El show es de Tesla Jazz, nosotros un sexteto de jazz que tocamos desde el 2019, la formación actual viene de hace 3 años y en esta ocasión, aparte vamos a tener 11 invitados zarpados, de lujo para la presentación de 'Encuentros'", explicó Valentín.

"Siempre nuestro repertorio está dividido en tres estilos, uno es lo clásico, luego jazz moderno y también temas propios. Lo que tratamos fue de adaptar nuestro repertorio al set de invitados que son unos grandes, escuchamos lo que quiere tocar cada uno y nos fuimos acomodando", aseguró el invitado.

Acerca del público sanjuanino y su apertura con el jazz, Cora comentó: "Siento que el público de acá es muy desprejuiciado, no está preocupado por si escucha jazz o blues. Yo, cada martes hago un ciclo en donde tocamos cada semana con una banda distinta y la gente que va es siempre la misma. Al público solo le interesa saber qué va a pasar con la música, le encanta la música en vivo. San Juan tiene salas y espacios impresionantes a los que tienen acceso los músicos locales, como el TB, el Auditorio o en Cine Teatro Municipal".

Vida dedicada a la música

Acerca de su carrera en la provincia, Valentín aseguró no ser mendocino, sino que en su paso por la vecina provincia fue invitado a San Juan y decidió quedarse: "Comencé a venir a la provincia y me encantó, sobre todo la gente, es una ciudad muy agradable para vivir, muy amena en las relaciones humanas, con las instituciones, los espacios laborales, el comercio", aseguró el invitado.

El músico también habló sobre la autogestión de los artistas en este momento especial de Argentina: "Hay una cuestión histórica, circunstancial de este momento que hace que las cosas sean distintas a lo que fueron. Es el peor año laboral, para mí y para cualquiera, fuera de ese momento, la autogestión es moneda corriente para cualquier artista, el músico tiene que inventar su producto. Esto es más difícil, es raro que tengamos un sueldo, siempre tenemos que estar inventando formas alternativas para subsistir y expresarnos".

Profesionalización del trabajo

Casi al final de la entrevista, el invitado se refirió a la complejidad que afrontan los artistas que desean registrar sus obras: "Personalmente no tengo inscripto nada en SADAIC, para cobrar hay que hacer trámites complicados, pero yo hablo desde mi experiencia. Pero la realidad es otra, porque para que yo cobre tengo que planillar, es decir detallar los temas que toqué y en qué circunstancias, además esos lugares deben haber pagado SADAIC y muchos no lo hacen. No es lo mismo cuando son eventos del Estado, no es la misma realidad con los bares", aseguró el jazzero.

Acerca de su vida con la música, el entrevistado aseguró: "Para mí es una forma de vida, me atraviesa en todo sentido. A los 10 años me dijo que esto me importaba. A los 15 decidí que sería músico y me puse a estudiar. El jazz, dentro de toda la música, es un estilo que improvisa, es lo más importante que debe ocurrir ahí y eso para mí es fantástico, como la vida donde todo es una gran improvisación. Esto obliga a mantenerme entrenado, estudiado para poder hacerlo. Siempre estamos tratando de ser mejores músicos y de llegar mejor a la gente", concluyó el invitado.

El Dato

"Encuentros"

9 de agosto, 21.30 horas

Auditorio Juan Victoria

Bono contribución $3000 en la boletería del Auditorio o a través de las redes sociales de los artistas.