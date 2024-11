Ailín Valdéz: "Viajo con las ganas de compartir cultura"

Este martes, en la sección cultural de Banda Ancha, la cantante Ailín Valdéz llegó a Canal 13 San Juan para contar sus futuros pasos en representación de la provincia.

La joven llevará su música al Festival Nacional de Malambo en Laborde luego de una selección provincial que la dejó en la delegación que representará a San Juan: “Estoy muy bien, tengo 21 años y empecé a cantar desde los 8 y con el tiempo fui profesionalizándome para comenzar este camino”, comenzó diciendo la invitada.

Junto a Romina González, la cantante sumó: “Uno siempre tiene la ilusión de representar la provincia y ese sueño siempre estuvo presente. Este concurso se realizó en octubre en el Conte Grand y pasamos la primera etapa y, más tarde se hizo un desempate entre cuatro. Más tarde nos dieron los resultados y fui elegida. Era la única mujer en los solistas”.

“Cuando me dijeron que quede seleccionada, no lo podía creer. A mi me gusta hacer música cuyana, tradicional porque es lo que me representa y este concurso me dio esa posibilidad de demostrar lo que me gusta, estoy muy feliz”.

Valdéz también participó del pre Cosquín y sobre esa experiencia recordó: “Fue también algo muy lindo, es completamente distinto, conocí gente. Me imagino que en estos días vamos a estar viendo qué hacemos en el Festival que será en enero del 2025. Me preparo y tengo que estar consiente de que voy a representar a San Juan y para mí es un honor”.

Acerca de su repertorio favorito y si tuviera que elegir una canción, Ailín comentó: “Hay muchos canciones que me gustaría presentar, pero seguramente será una cueca, una tonada que nos representa pero todavía no está definido, el músico Carlitos Montaña, irá conmigo. Viajo con las ganas de compartir cultura, de conocer personas de distintos lugares", explicó la entrevistada.

Para cerrar Valdéz dijo: “En el escenario me gusta trasmitir con mi voz, que se entienda la raíz que tengo, además de la música y las letras de las canciones. Quiero que se conozca San Juan en Laborde".