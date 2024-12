Alejandro Segovia: "Fue muy impactante ver en un escenario historias que yo escribí "

Alejandro Segovia es un artista de pura cepa. Un músico con una amplia trayectoria que se ha presentado en los más importantes escenarios de la provincia. Un referente en la escena. Además, en plena pandemia, decidió sacar a la luz su capacidad de escribir y contar, a través del armado de espectáculos parecidos al stand up.

El consagrado artista visitó Entre Vistas, donde confesó: "Fue muy impactante ver en un escenario historias que yo escribí”.

Segovia contó que a pesar de que le iba muy bien con la música, siempre hizo lo que quiso y es un enamorado de todo lo que hizo, en medio de la pandemia le dio por escribir en redes, de expresarse en un tono cómico que rápidamente fue adquiriendo muchos adeptos, los cuales se hacían notar a través de Me Gustas y solicitudes de seguimiento y amistad.

“Yo digo que siempre Dios te da gracias o dones. Yo tenía la gracia, una gracia sin salida laboral, que era hablar huevadas por ahí en una sobremesa o en un café”, contó Alejandro, para luego contar que su familia fue la cuna de su humor, ya que siempre había mucho humor dando vueltas. “Mi viejo era muy cómico. Con mis hermanos también tenemos unos códigos de humor muy particulares”

Fue el confinamiento al que obligó la pandemia lo que le disparó esta faceta, hasta ese momento no explotada profesionalmente. “En la pandemia lo que nos pasó a todos los que estábamos ligados al entretenimiento, a la cultura, al arte, pasamos a hacer no esenciales. No salíamos a ningún lado, no había forma. De un día para otro no se pudo tocar absolutamente nada. Podías ir al casino, pero no podías cantar, por ejemplo”, recordó.

En ese contexto de nulas posibilidades de subirse a un escenario, Segovia, empujado por su pareja, juntó historias que había escrito y publicó un libro. El siguiente paso fue dirigirse a una imprenta donde le aceptaron el material al que bautizó: “Historias para leer en el baño”.

“Eran todas historias cortas, muchas de las que tenía en Facebook, más otras historias que tenía escrita que eran inéditas. Ahí empieza el tema que David Gardiol junto a Irene Ferreira toman un par de historias de ese libro y hacen el espectáculo del libro”, rememoró el artista.

“Fue muy impactante para mí ver en un escenario las historias mías con actores, con gente que ha estudiado toda esta historia”

Tras el éxito del libro, que otros convirtieron en un espectáculo, nació la iniciativa, la inquietud de plasmar esas historias, combinadas con el humor en el escenario. Nuevamente arengado por su pareja quien le preguntó: “¿por qué no te subí a un escenario y contás vos tus historias?”

Segovia abandonó por completo su zona de confort, detrás del piano y tomó el micrófono como herramienta para expresarse. “Nunca se me hubiera ocurrido pararme en un escenario, hablar yo solito, era como estar desnudo prácticamente, así lo sentía”, confesó.

¿Se puede vivir de lo artístico en San Juan?

El músico y standupero no se dedica solamente a explotar sus facetas artísticas, sino que por cuestiones económicas volvió a operar animales. Segovia aseguró que está tomando muy maduramente el volver a ese primer amor, “a ese contacto con el animal, al contacto con el propietario del animal”.

A la hora de responder sobre si se puede vivir de lo artístico en la provincia, Alejandro aseguró que no, además de resaltar que si quisiera vivir de tocar sus temas propios le sería imposible en San Juan. “Yo elegí el camino del entretenimiento. Y yo hago covers, y no me avergüenzo para nada. Tengo temas propios todos, pero si yo quisiera vivir quizás de mis temas propios, no sería posible”

"Milei me da miedo en muchas cosas"

Ante la pregunta de si tuviera que elegir un compañero para viajar, y las opciones solo fueran Cristina, Millei, Macri, Segovia fue tajante: “A ninguno de los tres, elegiría a mis hijos y mi pareja.

Al explayarse en su respuesta, aseguró que con ninguno de estos políticos llegaría a San Expedito. “Si no los bajo yo me bajan ellos a mí, ya sabes, porque tienen esa capacidad también”, contestó entre risas.

Siguiendo en la línea de la política, pero ya adentrado a la coyuntura nacional, fue consultado sobre la figura del presidente Javier Milei, del quien confesó que no lo votó y que muchas cosas del mandatario libertario le dan miedo.

“Milei me da miedo en muchas cosas, no sé hasta qué punto es un personaje y hasta qué punto esta cuestión así, es su forma de ser. Hay cosas que están teñidas con el cargo que tiene, hay cosas que no es por una cuestión de protocolo, ni ser careto, no, hay cosas que no puede decir, ni tiene que decir una persona.

El músico señaló que le molestan muchas formas de Milei y, que a pesar de que reconoce que al país le hacía falta un cambio y que él mismo quería una vuelta de página de tanta impunidad del poder político, este cambio también lo encuentra “un poco descreído”. Incluso afirmó: “Me preocupa muchísimo el mundo para tus hijos y para los míos”