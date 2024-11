Los jóvenes 17 de Ekiss no debe confundir al lector. Este músico de la provincia se ha trazado objetivos sólidos en la música y lo demuestra con cada lanzamiento y presentación en vivo. Su más reciente novedad es “Nubes”, una nueva canción de su autoría que salió con su videoclip, el cual tiene correlato con su anterior lanzamiento “estasis”, según contó este jueves en Modo Siesta.

“Con este tema cierro una historia”, contó sobre las producciones en las que el músico aparece en su habitación. Ekiss aseguró que sus fanáticos han recibido muy bien el lanzamiento, además de confesar que hasta el momento “Nubes” es su tema favorito. “Le he puesto mucha emoción y como que lo siento muy personal”, manifestó.

Mientras en “Éxtasis”, el músico relató una adicción a una persona, en “Nubes”, el joven hace referencia a una etapa en la que se sentía demasiado “en la suya", “como si estuviera en una nube”, comentó el compositor de “Otra Oportunidad” y “Olvidarte”.

Ekiss confesó que sus mejores composiciones nacieron de noche en su habitación, cuando está más relajado de sus actividades cotidianas. "A la noche ya se que no tengo más preocupación para después, entonces ahí me puedo manejar independientemente. Me siento en mi cama con mi celular, agarro un instrumental y empiezo a escribir", relató el músico.

El joven músico compartió su experiencia en el escenario de la Fiesta Nacional del Sol (FNS). "De diez me fue, mejor no podría haber ido. Pensar que dos semanas antes del evento estaba dudando de si estaría o no, y que de repente se haya dado todo fue fenomenal"

El trapero piso fuerte las tablas de la FNS, ya que se presentó varias veces. La primera noche en el escenario del Skate Park, luego presentó 'Nube' en el escenario Speed. En el segundo día, se subió al escenario a cantar con Lil Mow en el que msotró toda su performance anter 30 mil personas.

El viernes, cerrando el mes, el músico estará de estreno. "Portal", un tema que será parte del nuevo disco de Kid Shutter, verá la luz el 29 de noviembre. "Estoy muy agradecido de que me haya invitado a formar parte". Sobre esta producción, Ekiss comentó que es un reggaetón que grabaron en su estudio después de cranear unas horas y darle forma a plena adrenalina.

Ekiss se estará presentando el domingo en el bar Donatta. El músico será parte del ciclo 'Escuchame una Cosita'. Además, el sábado 7 de diciembre se presentará en la apertura de temporada del Camping de UDAP.