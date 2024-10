El Día Fuera del Tiempo: un viaje con el corazón en la mano

Cielo Razzo lanzó en agosto del 2024 su octavo disco de estudio. Los rosarinos, que en 2023 cumplieron 30 años, le dieron vida a este viaje con el corazón en la mano que decidieron llamar: ‘El Día Fuera del Tiempo’. Un laburo discográfico que se propone hacernos parar un poco la pelota, pensar, levantar la cabeza y jugar con el compañero. Una burbuja sonora con 8 episodios que buscan hacer ‘pensar y sentir las ideas’, según reza parte de la hermosa y detallista descripción con la que la banda lo presentó en sociedad.

Antes de abordar este viaje musical hay que tener en claro que la responsabilidad del 90% de las letras de este disco responde a Diego Almirón (guitarra y coros). Pablo Pino (voz), compartió en una entrevista a Tiempo Argentino: ‘Tiene mucho de lo que es la manera de Diego, la forma de ver que él cuando escribe. Y a mí me parece genial y estoy totalmente atrás de su filosofía, comparto todo lo que está diciendo: somos muy compañeros: sé de dónde viene y de dónde arranca su forma de pensar y por qué está pensando como lo que está pensando’.

Esta aclaración es pertinente hacerla, puesto que es sabido que Pino es un gran letrista, un poeta de esos que en el rock criollo no abundan ya. Sin embargo, en este viaje, que propone ir en la parte de atrás y acompañado, las ideas, las palabras (en su gran mayoría) pertenecen al guitarrista líder de la banda.

Tranquila, un poco indie, profunda. Así es Polen, el primer episodio del disco, con el que salen a jugar fuerte en la reflexión. Si bien la canción en su estructura musical va ‘in crescendo’, cada párrafo se toma el tiempo de proponer pensar en cómo se está caminando el camino. El tema tiene un quiebre con la irrupción en la voz del ‘Pajaro’ Almirón, y queda en evidencia que el mensaje es que cada tanto es necesario frenar para pensar. Importante propuesta en tiempos de dictadura de la inmediatez impuesta por las redes sociales.

El segundo episodio es una bella canción. Ultraliviano, no es más que una invitación a volver a la infancia, a recordar esa ternura tan propia de la niñez, de cuando uno de los sueños era volar. Un tema dedicado a un sueño en el que el protagonista volaba es simplemente una genialidad tan pequeña como efectiva. ‘Es la realidad la pared, que viene a buscarme’. Otra invitación a detener la marcha, pero esta vez para sentir esa brisa fresca que nos pone a dirimirnos entre sostener el animal que habita dentro nuestro o soltarse y dejarse llevar. Adrenalínico y épico en su instrumentación, sobre todo por su riff.

En México el viaje se pone espiritual. Un tema que inevitablemente invita a afirmar que en vivo ‘debe sonar potente’. Eso sí, la bienvenida de la armónica le da el toque y luego acompaña en toda la atmósfera que crean la batería y el bajo golpeando duro y parejo. ‘Y mis ojos no podrán ya contemplar lo que mi alma/ y mi boca no podrá ya descifrar el nuevo verso’, reza el ocaso del tema, en una invitación a ahondar en la cultura y en la fe que tenga o elija tener cada uno.

La nostalgia del disco llega con Sabrás. Un tema de ruta nocturna o para acompañar el ocaso, de autoayuda. La única letra de Pino, y su sello se puede leer en: ‘Yo creo fuerte en tu silencio/ y mucho más en tu interior’. Otra gran frase que sintetiza la canción es: ‘No escuches esa voz/ la que te frena’. El cierre de la primera parte del disco.

Veloz Tren, la segunda parte de los ocho episodios deja un poco de lado la reflexión por el lado de la lírica profunda y enriquecedora, y nos lleva al ritmo frenético de lo directo. Versos crudos, con nombres propios para que no existan dudas. Palabras escupidas con bronca, pero también con empatía en su estribillo. El caos y la furia del final sintetizan el tema. Hay un dejo de esperanza, valiéndose los rosarinos de la sabiduría de Cerati: ‘La poesía es la única verdad’, directamente de la voz de Gustavo. Detallazo.

Legamos al primer adelanto del disco: Corazón. El hit radial que comenzó a sonar en 2023, como anticipo de lo que los ‘Cielo’ se tenían entre manos. La expresión ‘tierra mojada’ del comienzo, es un viaje directo a lo sensitivo. Evoca aromas, sensaciones. Las notas en quinta del comienzo brindan atmosfera sinuosa y al poco andar estalla y se prende fuego el tema. La poesía de esta canción trae toda la ternura: ‘Se aconseja una gran dosis de abrazos’. Y por supuesto también trae gran parte de la esencia del disco en su estribillo: ‘Puedo ser especial para vos/ con el corazón en la mano’, una invitación a caminar en manada y dejar la individualidad, a ser más empáticos en el día a día. ¿Habrá sido compuesta en pandemia?

Lo punk de este laburo discográfico viene con Sonido del Viento. Tras una introducción bien a lo Cielo Razzo, con un lindo laburo de guitarras, el tema estalla y en sus versos hay crudeza, reflexión de calle, de barrio, y coros que evocan los primeros años de la banda. El bajo gordo y reventado durante todo el tema le da la esencia. Por muy punk que sea la onda, no queda relegada la búsqueda de la belleza, esa batalla que dan siempre desde lo lírico: ‘Luchas que en la vida ya no estás/ para vestir la orquesta/ qué se presta para hipnotizar/Tu alma no decide lo que ver/te pones la careta y te prestas para ir a jugar.

El cierre de este viaje de melodías y versos llenos de poesía con el corazón en la mano está a cargo del octavo episodio: Colmena. El segundo adelanto con el que salieron el año pasado, tiene tres comienzos, todos con el sello Cielo Razzo. El estribillo es el reservorio de todo el tema: ‘Por el camino de la sombra ves/ que todo el brillo va quedando atrás/ y te detienes sin necesidad/ parafraseas con la verdad/ ahí, está tu verdad/ ahí, en ese rincón.