El Festival "Feliza me muero" invita a disfrutar del teatro en esta época del año

Este viernes y en un anticipo de lo que será el fin de semana a nivel cultural, Banda Ancha recibió en su estudio a Josefina De Cara y Lulo Milán organizadores e intérpretes del Festival “Feliza me muero”.

Junto con Romina González, Josefina comenzó diciendo: “Los invitamos a un encuentro de teatro que hace referencia a las cercanías de las Fiestas y consta de dos obras, una que se va a presentar este viernes 13 a las 22 horas, que es Bye pedir perdón y la otra, Una en un sillón, que subirá a escena el 14 a las 21 horas y son dos obras unipersonales”, comenzó diciendo De Cara.

Luego, Lulo se refirió al argumento de Bye Pedir Perdón que protagoniza : “Es una obra que habla básicamente de la humanidad, de cómo nos atraviesas las heridas. Es medio bipolar la obra, hay una parte bastante bufonesca de un ser que habla sobre la era de Acuario que vamos a evolucionar y, de pronto llega esta herida que te tira hacia abajo. Es un diálogo entre lo que nos pasa como seres humanos de estar arriba y luego abajo y cómo conviven eso en las personas”, comentó Milán acerca de la puesta que, en 2022, fue seleccionada para representar a San Juan en el selectivo provincial y participó del Regional de Teatro en La Rioja y luego, en el Nacional de el Chaco. Además, el elenco ganó la posibilidad de viajar a México para exhibir la obra.

“La gente se va muy emocionada de la obra porque tiene una invitación al final y se genera una cosa participativa que siempre termina sucediendo, es bastante mágico y se transforma en una especia de iglesia. Tienen que ir para ver qué pasa”, aseguró el intéprete.

Agenda de domingo

También, el festival propone “Una en un sillón” que podrá verse el domingo 15 y sobre esta segunda obra teatral Josefina comentó: “Es una obra que viene hace un rato y la construí a partir del deseo de querer actuar, cantar, de construir cosas y al menos, creo que los unipersonales tiene la capacidad de conectar todos los deseos y, esta obra es un collage de cosas que me gustaban. Esta será una función muy particular, porque hace un mes me presenté en un festival en San Luis y tuvimos la desgracia de que nos robaron la escenografía y, este ciclo surge por querer terminar el año con teatro, reponiendo todo lo que nos sacaron, cambiar la energía”.

“La obra tematiza algo común en las ficciones que tiene que ver con el desamor con una visión particular con una mujer que se convierte en sillón de tanto estar esperando a este hombre que no llega, la idea de esperar sentada. El vestuario es precioso con un vestido confeccionado con la tela de un sillón, el gato, tiene ese humor de ese lugar vinculado a la espera del amor. Surge a través de ese disparador, todo un delirio divertido”, comentó Josefina.

En el fin de año y realizando un balance del recorrido realizado, De Cara aseguró: “El teatro está siempre resistiendo y es un poco lo que hacemos a pesar del contexto del 2024 para la cultura en general. Han sido meses súper complejos, sin tanto movimientos y facilidades y no ha sido así. Esta es una manera de apostar a hacerlo”.

Para cerrar, los invitados se refirieron al público local al decir: "Cuesta el público de San Juan, en las muestras siempre somos los mismos. Ahora este tipo de espacios en los medios, nos permiten llegar a otras personas que van más allá de nuestra red de contactos.

El Dato

Festival Feliza me muero

Bye pedir perdón, viernes 13 de diciembre, 22 horas

Una en un sillón, domingo 14 de diciembre, 21 horas

Molleja Studio, 9 de julio 322 este.

ENTRADAS

$6000 cada obra, $10000 las dos.

Reservas al > https://wa.link/9sz6wc