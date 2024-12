CRZN: "Yo uso la música como un medio para tener voz"

Este jueves, Banda Ancha tuvo su momento cultural y, por esta razón Romina González recibió en el estudio de Canal 13 San Juan a Bautista Bonomo más conocido como CRZN.

Atentos a la agenda cultural, el entrevistado llegó para invitar a los sanjuaninos a un momento de música y encuentro con entrada libre y gratuita en los jardines del Conte Grand.

“Se viene la Joseo, estamos a full con los chicos de la organización. La música urbana es la principal temática pero también habrá grafitis, sorteos, un chico que personaliza zapatillas, gente que baila música urbana. Comenzará a las 18 horas este sábado 14 en los jardines del Conte Grand”, comenzó diciendo CRZN.

Luego sumó: “Este evento es muy esperado porque en San Juan no hay tanto movimiento, la gente espera tener la juventud, tener algún lugar para ir. Están los festivales que organiza el gobierno pero no tienen esa temática puntual. Quisimos crear este espacio, gratuito para que la gente pueda ir, ver qué se está gestando acá en san Juan, hay un colectivo enorme de artistas que son de primer nivel, en todo Cuyo. Queremos darle ese empujón a la provincia, a la región, a la comunidad para tener ese espacio para expresarnos”, comentó Bonomo.

Acerca de la frecuencia que los organizadores tienen pensado este evento, el entrevistado aseguró: “Queremos hacer esta actividad bastante seguido, varias ediciones en un año. Si esta sale bien, que tenemos toda la fe de que vaya mucha gente y esté explotado, seguiremos haciéndolo”.

Actuaciones

Sobre lo que verá la gente que se acerque al centro cultural del Parque de Mayo, CRZN dijo: “Vendrán artistas de Mendoza y la idea es que haya trap, RKT, indie, todo relacionado al trap. Somos bastantes artistas locales, doce que se suman a la grilla”.

“La idea es hacer estos show en varias provincias, hasta el momento con Mendoza y nos vamos a ir expandiendo. San Juan es la provincia que más avanzada está en el tema urbano, luego de Buenos Aires la provincia tiene una movida impresionante con artistas de primer nivel y calidad audiovisual. Es un movimiento impresionante reconocido por artistas de primera línea”.

Público local

Casi al final de la nota, Bonomo se refirió a los seguidores y público local y no dudó en decir: “Hay bastante público, lo que tiene el sanjuanino es mucha vergüenza de seguir a otro sanjuanino. Nosotros el mensaje que queremos dar, es que acá hay calidad y no por vivir acá, no podemos tener el nivel de un bonaerense. San Juan tiene mucho que dar, hay artistas buenos y eso es lo que estamos dando a entender a la nueva generación. No tienen vergüenza de pedir una foto y eso ayuda al movimiento”.

“Existe una delgada línea en las redes sociales en donde puede dejar de ser músico para convertirse en influencer. No hay que perder ese perfil artístico que queremos comunicar. Yo uso la música como un medio para tener voz, hay letras que hablo de amor, de desamor, que me hago el más capo, la verdadera intención es usar mis redes sociales para comunicar un mensaje".

"Este año ha sido durísimo y ese es el mensaje que quiero dar, de resiliencia, de nunca rendirse, puntualidad, humildad para que la gente que me siga encuentre un refugio, por lo que trasmito o por mi música".

Redes sociales

Youtube y Spotify: CRZN

Instagram y TikTok: angelito.zip

Instagram Joseo