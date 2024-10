Estrena "TOC-ADOS", una obra teatral que invita a reflexionar

Este martes y en el segmento cultural de Banda Ancha, los jóvenes actores Giovana Scarpitta y José Navarro, del elenco Las Aventuras de Poseidón, invitaron al gran estreno de una nueva puesta de este exitoso grupo teatral.

Se trata de la obra "TOC - ADOS", que se presentará en la Sala Z este 4 de octubre a las 21.30 horas.

Entrevistados por Romina González, los artistas dirigidos por Marcelo Villanueva Meyer, hablaron de la nueva historia que subirá a escena este viernes 4 de octubre en la Sala Z.

"La gente que vaya este viernes a ver la obra, se van a encontrar con seis personas, pacientes que sufren el trastorno obsesivo compulsivo. Ellos están esperando a un doctor que es una eminencia y los deja plantadas. Veremos qué pasa con esas personas que se empiezan a vincular", dijo José.

Por su parte Giovana dijo: "La base es la comedia pero apuntamos a empatizar situaciones que viven a diario, que no son muy agradables y que se sufre más de lo que uno cree y se tiende a minimizar estas cuestiones. Queremos darle fuerza, visibilidad desde el humor para que podamos encararlo de otra manera. El humor como curativo".

Navarro se refirió a la nueva puesta y contó su vivencia: "Cuando me dijeron que iba a ser parte, me encantó mi personaje que tiene 20 años y va a tener un problema con la simetría, que es obsesivo. Personalmente soy medio ansioso, me gusta el orden y la simetría. Va por ahí".

"Mi personaje es María que tiene la manía de controlar todo, cerrá el agua, el gas, la puerta. Creo que todos tomamos de la vida y de nosotros mismos para poder interpretar los personajes", comentó la joven actriz.

"Nos pareció muy importante el mensaje que se va a llevar la gente, que en estos tiempos en donde la falta de empatía se ve a diario. Trabajar en grupo, entender que los problemas del otro son nuestros problemas. Que la gente se divierta y se vaya con un mensaje positivo".

El Dato

Obra "TOC - ADOS"

Viernes 4 de octubre, 21.30 horas

Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste)

Link de entradas anticipadas

Ficha Técnica

Síntesis argumental: Qué pasaría si seis personas que padecen trastornos obsesivos compulsivos son citados el mismo día y en el mismo lugar, pero por razones ajenas a ellas, el reconocido psiquiatra está ausente? ¿Serán capaces de resolver sus propios trastornos entre ellos mismos? ... No te pierdas esta obra que en clave de comedia nos adentra en el mundo de las obsesiones...

Actúan: Giuliana Paint, Giovana Scarpitta, Yazmin Olivares, Susana Miranda, Nahuel Zarate, Jorge Correa y José Navarro.