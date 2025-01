Este domingo 5 de enero se celebró una nueva edición de los premios Globo de Oro, en los que se reconoce lo mejor del cine y la televisión estadounidense cada año. La ceremonia dejó triunfos destacados, sorpresas y momentos memorables.

Cine: Emilia Pérez y The Brutalist brillan en la gran pantalla

La película más nominada de la noche, Emilia Pérez de Jacques Audiard, confirmó las expectativas al llevarse cuatro galardones, incluyendo Mejor Película Internacional, Mejor Película de Comedia o Musical y Mejor Actriz Secundaria para Zoe Saldaña.

Por su parte, The Brutalist fue consagrada como Mejor Película Dramática y obtuvo dos premios adicionales: Mejor Director para Brady Corbet y Mejor Actor para Adrien Brody.

Otros destacados en el apartado cinematográfico fueron Demi Moore, quien ganó como Mejor Actriz de Comedia por su papel en La sustancia, y la brasileña Fernanda Torres, que sorprendió al llevarse el premio a Mejor Actriz de Drama por su actuación en I’m Still Here.

En el ámbito musical, la dupla Trent Reznor y Atticus Ross se llevó el Globo de Oro a Mejor Banda Sonora por su trabajo en Challengers, mientras que la canción "El mal", compuesta para Emilia Pérez, ganó como Mejor Canción Original.

Televisión: Shogun arrasa en los premios principales

En televisión, Shogun fue la gran vencedora de la noche. La serie se llevó el premio a Mejor Serie de Drama, además de conquistar las categorías actorales con reconocimientos para Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano y Anna Sawai.

The Bear, la serie con más nominaciones (5), solo logró alzarse con un galardón: Mejor Actor de Comedia para Jeremy Allen White. En cambio, Hacks destacó al ser reconocida como Mejor Serie de Comedia o Musical, consolidando el éxito de Jean Smart, quien también fue premiada como actriz.

Otros nombres destacados de la noche fueron Colin Farrell, galardonado por su interpretación en The Penguin, y Jodie Foster, quien triunfó por su actuación en True Detective: Night Country.

Miniseries: Bebé Reno y la sorpresa de Jessica Gunning

En la categoría de miniseries, Bebé Reno, de Netflix, se coronó como Mejor Miniserie, mientras que Jessica Gunning recibió el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la misma producción. La competencia estuvo reñida, enfrentándose a títulos como Disclaimer, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Ripley y True Detective: Night Country.

Un año diverso en la industria

La ceremonia de este año reflejó la diversidad y calidad de las producciones tanto en cine como en televisión, consolidando a los Globo de Oro como una de las premiaciones más relevantes de la temporada. Con apuestas sorprendentes y talentos consagrados, la noche dejó en claro que la industria sigue reinventándose y emocionando al público.

Los premiados

Cine

Mejor película de drama

The BrutalistA Complete UnknownConclaveDune: Part TwoNickel BoysSeptember 5

Mejor película de comedia o musical

AnoraChallengersEmilia PérezA Real PainThe SubstanceWicked

Mejor película internacional

All We Imagine as LightEmilia PérezThe Girl with the NeedleI’m Still HereThe Seed of the Sacred FigVermiglio

Mejor película animada

FlowInside Out 2Memoir of a SnailMoana 2Wallace & Gromit: Vengeance Most FowlThe Wild Robot

Mejor éxito de taquilla

Alien: RomulusBeetlejuice BeetlejuiceDeadpool & WolverineGladiator IIInside Out 2TwistersWickedThe Wild Robot

Mejor director/a

Jacques Audiard, Emilia PérezSean Baker, AnoraEdward Berger, ConclaveBrady Corbet, The BrutalistCoralie Fargeat, The SubstancePayal Kapadia, All We Imagine as Light

Mejor guion

Jacques Audiard, Emilia PérezSean Baker, AnoraBrady Corbet, Mona Fastvold, The BrutalistJesse Eisenberg, A Real PainCoralie Fargeat, The SubstancePeter Straughan, Cónclave

Mejor actor de drama

Adrien Brody, The BrutalistTimothée Chalamet, A Complete UnknownDaniel Craig, QueerColman Domingo, Sing SingRalph Fiennes, ConclaveSebastian Stan, The Apprentice

Mejor actriz de drama

Pamela Anderson, The Last ShowgirlAngelina Jolie, MariaNicole Kidman, BabygirlTilda Swinton, The Room Next DoorFernanda Torres, I’m Still HereKate Winslet, Lee

Mejor actor de comedia o musical

Jesse Eisenberg, A Real PainHugh Grant, HereticGabriel LaBelle, Saturday NightJesse Plemons, Kinds of KindnessGlen Powell, Hit ManSebastian Stan, A Different Man

Mejor actriz de comedia o musical

Amy Adams, NightbitchCynthia Erivo, WickedKarla Sofía Gascón, Emilia PérezMikey Madison, AnoraDemi Moore, The SubstanceZendaya, Challengers

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, AnoraKieran Culkin, A Real PainEdward Norton, A Complete UnknownGuy Pearce, The BrutalistJeremy Strong, The ApprenticeDenzel Washington, Gladiator II

Mejor actriz de reparto

Ariana Grande, WickedSelena Gomez, Emilia PérezFelicity Jones, The BrutalistMargaret Qualley, The SubstanceIsabella Rossellini, ConclaveZoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor banda sonora

Volker Bertelmann, ConclaveDaniel Blumberg, The BrutalistKris Bowers, The Wild RobotClément Ducol, Camille, Emilia PérezTrent Reznor & Atticus Ross, ChallengersHans Zimmer, Dune: Part Two

Mejor canción original

“Beautiful That Way”, The Last Showgirl, música y letra de Miley Cyrus, Lykke Li y Andrew Wyatt.“Compress/Repress”, Challengers, música y letra de Trent Reznor, Atticus Ross y Luca Guadagnino.“El Mal”, Emilia Pérez, música y letra de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard.“Forbidden Road”, Better Man, música y letra de Robbie Williams, Freddy Wexler y Sacha Skarbek.“Kiss The Sky”, The Wild Robot, música y letra de Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack y Ali Tamposi.“Mi Camino”, Emilia Pérez, música y letra de Clément Ducol y Camille.

Televisión

Mejor serie de comedia o musical

Abbott ElementaryThe Bear The GentlemenHacks Nobody Wants This Only Murders in the Building

Mejor serie de drama

The DiplomatMr. and Mrs. SmithShogunSquid Game Slow Horses The Day of the Jackal

Mejor actor de drama

Donald Glover, Mr. and Mrs. SmithJake Gyllenhaal, Presumed Innocent Gary Oldman, Slow Horses Eddie Redmayne, The Day of the JackalHiroyuki Sanada, ShogunBilly Bob Thornton, Landman

Mejor actriz de drama

Kathy Bates, MatlockEmma D’Arcy, House of the DragonMaya Erskine, Mr. and Mrs. SmithKeira Knightley, Black DovesAnna Sawai, ShogunKeri Russell, The Diplomat

Mejor actriz de comedia

Kristen Bell, Nobody Wants ThisQuinta Brunson, Abbott ElementaryAyo Edebiri, The BearSelena Gomez, Only Murders in the BuildingKathryn Hahn, Agatha All AlongJean Smart, Hacks

Mejor actor de comedia

Adam Brody, Nobody Wants ThisTed Danson, A Man on the InsideSteve Martin, Only Murders in the BuildingJason Segel, ShrinkingMartin Short, Only Murders in the BuildingJeremy Allen White, The Bear

Mejor actor de reparto

Tadanobu Asano, ShogunJavier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez StoryHarrison Ford, ShrinkingJack Lowden, Slow HorsesDiego Luna, La MaquinaEbon Moss-Bachrach, The Bear

Mejor actriz de reparto

Liza Colón-Zayas, The BearHannah Einbinder, HacksDakota Fanning, RipleyJessica Gunning, Baby ReindeerAllison Janney, The DiplomatKali Reis, True Detective: Night Country

Mejor miniserie o película para televisión

Baby Reindeer Disclaimer Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story The Penguin RipleyTrue Detective: Night Country

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Colin Farrell, The PenguinRichard Gadd, Baby ReindeerKevin Kline, DisclaimerCooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez StoryEwan McGregor, A Gentleman in MoscowAndrew Scott, Ripley

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Cate Blanchett, DisclaimerJodie Foster, True Detective: Night CountryCristin Milioti, The PenguinSofía Vergara, GriseldaNaomi Watts, Feud: Capote vs. The SwansKate Winslet, The Regime