Gustavo Moguilner: "Mi objetivo es que todos los niños del mundo tengan estos libros"

Este lunes, en Banda Ancha, Romina González recibió en los estudios de Canal 13 San Juan al escritor Gustavo Moguilner.

El entrevistado, dedicado a escribir libros infantiles vinculados a la inteligencia emocional. En el comienzo de la nota, Gustavo comentó: “Hace 10 años me pregunté qué pasa con los humanos que a algunos les va bien y a otros no, si somos básicamente los mismos. Me puse a estudiar desarrollo personal, programación neurolingüística, biodecodificación, couching, entre otras cosas”, comentó el invitado.

“He visto patrones en adultos que tenemos básicamente los mismos problemas o estamos sanando las mismas situaciones y me puse a investigar, cuáles son los cinco desafíos de personalidades que tenemos los adultos que no han sido solucionados de niños. Neurociencias, a nivel científico ha demostrado que el cerebro humano desde el último trimestre del embarazo hasta los 7 años de edad, está en un estado que es de absorción de información. Mi decisión fue ir a ese lugar y darle a los niños herramientas para que ellos crezcan y puedan evolucionar de una manera en que ellos ya tengan una autoestima elevada, tengan una comunicación asertiva elevada, sepan manejas sus emociones, la ira, sepan manejarse frente a los cambios, que son los desafíos de personalidad más importante que tenemos hoy”, comentó Moguilner.

“Nosotros como adultos podemos ir a sanar a un couch, psicólogo o amigo pero en los niños, lo ideal es que ellos nazcan, crezcan de otra manera. Mi visión es que los niños cuenten con estos libros o con otros que le ayuden a crecer emocionalmente, que se desarrollen con educación emocional efectiva”, comentó el invitado.

“La idea es que sepan quiénes son, amen quienes son, puedan ser auténticos. La idea es respetarse a sí mismo y esto es lo que deseo para mi vida. Nos vamos a equivocar como les pasa a todos y los padres nos dan lo mejor que tiene para darnos, pero bueno estas son herramientas que antes no había. Yo compilé todas las nuevas ciencias, lo resumí y lo puse en lenguaje para niños. Son libros de 700 u 800 palabras en capítulos que tiene lo exacto que yo quiero transmitir en su tono. Un mensaje directo”, dijo Gustavo.

Libros y personajes

Acerca de su producción literaria destinada a niños, el escritor comentó: “Empecé el año pasado, luego de investigar los cinco desafíos de la personalidad, arranqué escribiendo ‘Sofi’, que es una semillita hermosa en un jardín que quiere ser como las flores más grandes y lindas, ser algo que no es. Luego ella se ama como es y entiende que es hermosa, su amor para sí misma”, detalló el invitado entre algunos de sus relatos que se vinculan entre sí.

En su rol de padre, Gustavo comentó qué fue lo que lo inspiró a escribir estos libros: “Es entender que los niños llegan a esta mundo sin nada, solo tienen lo que los rodea, ellos lo aprenden y eso va a manejar su inconsciente. Los niños no entienden los problemas cotidianos de los adultos, por lo que hay que respirar y darles la atención que somo ser nuevo en este mundo se merece”, aseguró Moguilner.

Las personas interesadas en tener el material del artista sanjuanino: “Actualmente la gente me está conectando por Whatsapp para tener su libro, lo estoy haciendo a pulmón. Mi idea es acercarme al Ministerio de Educación para que estén en jardín de infantes y primaria. Mi objetivo es que todos lo niños del mundo tengan estos libros, están en inglés y castellano. Esto es una herramienta para que los niños crezcan de otra manera, pero se hace a través de los alumnos. Ofrezco mi servicio de coach para que sanemos y podamos llegar a los niños”.

“En Argentina ya tomamos conciencia, ya nos dimos cuenta de lo importante que es brindar esta herramienta a los niños. Ahora es tomar acción con las herramientas que tengo y conozco. Estamos creciendo en eso”.

“El libro es impreso, para que tengan algo de referencia, para que el niño tenga un lugar para ir a buscar en su libro, en su biblioteca, un espacio en donde acceder en el caso que le ocurra algo. Sacarlos un ratito de la pantalla para conocer un mundo nuevo y distinto. La imaginación empiece a volar a partir de dibujos, esa es la idea final”, cerró el invitado.

Redes sociales de Gustavo Moguilner: Instagram