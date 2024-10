Este martes 20 de octubre, Lady Gaga lanzó su nuevo tema y videoclip llamado “Disease" (enfermedad) en una combinación de ritmos electrónicos con imágenes impactantes.

Este adelanto del séptimo disco de estudio de la artista, recuerda a los fanáticos el talento de Gaga, su propuesta y estética impresionante.

“Pienso mucho en la relación que tengo con mis propios demonios internos. Nunca ha sido fácil para mí afrontar cómo me dejo seducir por el caos y la agitación. Me hace sentir claustrofóbica. La enfermedad consiste en enfrentar ese miedo, enfrentarme a mí mismo y a mi oscuridad interior, y darme cuenta de que a veces no puedo vencer ni escapar de las partes de mí que me asustan”, explicó la intérprete sobre su más reciente lanzamiento.

“Puedo intentar huir de ellos, pero todavía son parte de mí y puedo correr y correr, pero eventualmente me encontraré con esa parte de mí nuevamente, aunque sea por un momento. Bailar, transformarse, correr, purgarse. Una y otra vez, de vuelta conmigo mismo. Esta integración es, en última instancia, hermosa para mí porque es mía y he aprendido a manejarla”, agregó la cantante internacional.

“Soy el director de mi propia sinfonía. Soy cada actor de las obras que son mi arte y mi vida. No importa cuán aterradora sea la pregunta, las respuestas están dentro de mí. Partes esenciales e inextricables de lo que me hace ser. Me salvo si sigo adelante. Soy todo mi yo, soy fuerte y estoy preparada para el desafío. Feliz Halloween”, cerró más poderosa que nunca.