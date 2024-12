Misa Criollx, un espectáculo que busca adaptarse a las nuevas identidades

Casi llegando al fin de semana, el espacio cultural de Banda Ancha recibió la visita de Gabriela Trad y Lean Bustos quienes llegaron hasta Canal 13 San Juan para contar detalles sobre un espectáculo que podrá disfrutarse el próximo sábado 21 de diciembre.

Se trata de “Misa Criollx, ten piedad de nosotres”, la obra en proceso que subirá a escena en la sala TeS, ubicada en Juan B Justo 335 sur, en Rivadavia.

Recibidos por Daniel Tejada, los intérpretes comentaron: “No veo esta puesta como una provocación porque es como decidimos nombrarla porque yo no sé lo que le puede pasar a otra persona, sé lo que me pasa a mí, lo que me provoca o no”, comenzó diciendo Bustos.

Luego, acerca de la idea de reversionar la obra clásica del cancionero popular argentino, Lean sumó: “Creo que es una música que adoro, que la escucho desde niño, es una de las primeras obras que vi bailada y me conmovió. Eso me sigue sucediendo y ahora, me suena desde otros lugares, de otras maneras. Actualmente vivo desde otras perspectivas y búsquedas. Ahora con compañerxs decidimos darle una vuelta”.

Por su parte Trad aseguró: “Partimos como un eje dinamizador de la misa criolla original de Ariel Ramírez en 1964, con esta obra que incluyó la musicalidad de las obras religiosas en ese contexto y, poder pensar esas transformaciones de alguna manera en cómo suceden hoy, qué está pasando en la actualidad, cuáles son las problemáticas que vivimos. Desde ahí surgieron distintos ejes, desde la dramaturgia hasta una estética, hasta una musicalidad especial. Es una manera de decir lo que pensamos, las identidades que son necesarias plasmar hoy en día en esta Misa Criollx que en algún momento intentó influir en este momento histórico y creemos que es momento de hacernos parte de esta obra que es nuestra celebración”, comentó la investigadora.

“Entre las búsquedas que atravesamos fue poder atravesar ese sincretismo que pensó Ariel Ramírez, desde nuestra perspectiva, en la actualidad. Creamos una mesa de trabajo con protagonistas de la danza, antropólges, socióloges, artistas, diseñadores de vestuario en un proceso de entendimiento de lo que fue la Misa en ese momento para ponerle nuestra interpretación actual", dijo la invitada.

Acerca del espectáculo Lean comentó: “Los que asistan van a ver a casi 30 personas en escena que van a ir atravesando canciones que conocemos de la Misa Criollx y creaciones nuevas para nuestro show. Todo sucederá en vivo en 50 minutos en la sala TeS este sábado a las 21 horas. Es un espectáculo para todo público, para toda la familia”.

Acerca de los ritmos usados en la original puesta, Trad detalló: “Entre las búsquedas que hemos atravesado ha sido poder generar ese sincretismo que pensó Ariel Ramírez en ese momento desde nuestra perspectiva, en el día de hoy. Las fusiones con las que nos sentimos identificados son ritmos urbanos entre otros, hay cuestionen en el marco de la renovación del folclore que se vuelve a escuchar y danzar”, aseguró la creativa. Luego se refirió a las letras y comentó: “Algunas letras se han cambiado, nos hemos tomado algunas licencias para nuestro show. Es una puesta en escena bastante pensada, elaborada porque además de la música está la danza, la iluminación, el vestuario”.

Para cerrar, Bustos aseguró: “Si hay un objetivo de esta puesta es para con mis amigues, para el grupo que venimos haciendo un proceso hace 6 meses y trabajando en este obra que tiene mucha investigación, mucho placer y frustración. Es simplemente invitar al público a que se haga parte, seguro que algo le va a suceder con esta versión de nuestra Misa”.

Los invitados comentaron que lo recaudado será destinado a organizaciones como ATA y AMAR que son espacios que sentimos que son afines a nuestras causas. También se pueden donar juguetes.

El Dato

“Misa Criolla, ten piedad de nosotres”

Sábado 21 de diciembre

Sala TeS (Juan B Justo 335 sur, en Rivadavia.)

Entradas anticipadas: link de compra

Instagram: Agitando el Nido