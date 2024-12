Tito Medina: "Siempre estuve atravesado por las fusiones"

Arrancando la semana, el espacio cultural de Banda Ancha contó con la presencia del músico Tito Medina, que llegó a Canal 13 San Juan a invitar a toda la audiencia a su próximo espectáculo.

“Ilusiones” se presentará este 14 de diciembre a las 21.30 horas y, este show promete sorprender a los asistentes con temas propios y reversiones únicas de la mano del artista y de sus invitados especiales.

Reunido con Romina González, el artista comentó: “Mi historia es larga y desde hace tiempo vengo componiendo música por eso tengo quien hace los poemas de mis canciones. Hay muchos, entre ellos mi viejito que ya no lo tengo más pero quedó en las canciones. La intención siempre es compartir con la gente, si no hacemos esto nuestra carrera no tiene sentido”, comenzó diciendo el invitado.

Luego sumó: “A mi me cuesta producir y siempre le apunto a hacer algo con mucha calidad, calidez, cuidado. Me gusta pensarlo mucho para que salga bien, me es muy caro en todo sentido, sobre todo en el sentimiento. Esto es una ilusión de hace mucho tiempo, comenzó en un bar con unos amigos hace años y desde ahí quedó algo pendiente”, comentó Medina.

“Hacer un teatro en San Juan no es fácil y la Sala Auditórium tiene una capacidad piola porque hay que meter casi 200 personas, no es fácil pero es posible”, comentó el músico y luego se refirió al repertorio que estará compartiendo con los asistentes: “Vengo del folclore, no lo voy a negar nunca pero por suerte y gracias a mi viejo me inculcó mucha música y escucho otras cosas. Siempre ha sido un berretín mío hacer música más aggiornada, diferente de nuestra música latinoamericana”.

“Tener un teclado, una guitarra mezclada con una criolla larga sonidos raros. Tener bajo, batería, coros, percusión. Hacer esto tiene un laburo previo, qué va a hacer cada músico, siempre estuve atravesado por las fusiones y me inspiran de tocar nuestras músicas con otras influencias, con otros colores y ritmos”, dijo Medina.

Junto a su guitarra y voz, Tito estará respaldado por Lucio Flores en teclados, Matías Sánchez en guitarra, Javier Gómez en bajo, Luis Kiri en batería y Alejandro Morales en percusión, en una coproducción musical con Gómez. A este elenco se sumarán invitados de lujo, como Flor Carmona, Juanse Arano, Luis Pulenta, Agustín Hidalgo en voces y Federico Benítez, quien llegará desde Misiones para aportar la magia del bandoneón.

“Los músicos que me acompañan son gente talentosa, humilde que se quieren sumar y tocar conmigo. Será una hora de show con catorce canciones y esperamos que todos nos acompañen en este espectáculo Ilusiones”.

El Dato

“Ilusiones” de Tito Medina

14 de diciembre

21.30 horas

Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario

Entradas $6000 Link de compra