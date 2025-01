La Academia de Hollywood anunció este martes los nominados a los Premios Oscar 2025, y Wicked se destacó como una de las películas más reconocidas, con un total de 10 nominaciones. Entre ellas, en la categoría de Mejores efectos visuales, figura el argentino Pablo Helman, quien competirá por la estatuilla por cuarta vez en su carrera.

Aunque la presencia de artistas latinoamericanos en los Oscar no es numerosa, Helman se abre paso nuevamente en la industria de Hollywood. En diálogo con Clarín, el especialista en efectos visuales, quien en su juventud fue baterista de la banda Los Moros, expresó su entusiasmo por este nuevo reconocimiento.

"Me llamó el director Jon M. Chu. Tenemos 10 nominaciones al Oscar, algo hicimos bien", comentó sobre el gran desempeño del musical protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Además, confirmó que ya están trabajando en la segunda parte de la película.

Un veterano de los Oscar

Pablo Helman ya ha sido nominado en tres ocasiones anteriores: en 2003 por Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones, en 2006 por La guerra de los mundos y en 2020 por El irlandés. Sobre la posibilidad de obtener la estatuilla esta vez, se mostró cauto: "Lo más difícil es estar entre los nominados; lo otro, quién gana, es una lotería", sostuvo.

En la categoría de Mejores efectos visuales, Wicked competirá con Alien: Romulus, Better Man, Dune: Part Two y Kingdom of the Planet of the Apes.

Recientemente, Helman fue reconocido en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con el prestigioso premio Astor de Plata. Además, participó en un Q&A tras la proyección de Wicked, donde compartió detalles sobre su trabajo en la película.

La 97.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde el argentino buscará sumar un nuevo hito a su destacada trayectoria en la industria cinematográfica.