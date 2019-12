Los hinchas se calentaron con Tinelli

Tinelli ya tuvo su primer repudio de los hinchas de San Lorenzo por sus decisiones. Todo comenzó la semana pasada cuando el propio conductor y presidente de la institución de Boedo había afirmado que sus dos jugadores convocados para la Selección Argentina Sub 23 para el Peolímpico de enero en Colombia no los iba a ceder. Pero este lunes el DT de la Argentina, Fernando Batista, confirmó en una entrevista a Radio Rivadavia que tanto Gaich como Herrera, los jugadores en cuestión, estarán presentes en el torneo continental.

Batista sostuvo que tras las declaraciones de Tinelli, fue el propio presidente de AFA, "Chiqui" Tapia, quien se comunicó con el "cabezón" para hacerlo cambiar de opinión y lo logró. Es que el propios Marcelo había dicho la semana pasada que Adolfo Gaich y Andres Herrera no iban a jugar en la selección porque era más importante que hicieran la pretemporada, teniendo en cuenta que pese a la salida de su DT, todavía tiene chances concretas de pelear el campeonato, único objetivo del Cuervo ya que no tendrá participación en ninguna copa internacional durante el año que viene. Pero San Lorenzo no fue el único que se opuso a ceder jugadores, por eso Tapia tuvo que salir a bancar a Batista para que los equipos cambien de parecer y por ahora lo está logrando.

Con respecto a la Selección Sub 23, ya está entrenando gran parte del plantel y lo harán hasta esta semana de Navidad. Es que el 11 de enero viajarán a Lima, Perú, para jugar un amistoso y tres días más tarde se instalarán en Pereira, Colombia, donde se disputará el torneo. Argentina estará en el Grupo A junto a Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela, justamente contra los locales debutará el 18 de enero. La importancia de este torneo es que solo da dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.