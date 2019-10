Diego Schwartzman: "Me siento cada vez más cerca de Federer, Nadal y Djokovic"

Diego Schwartzman, tenista argentino número 16 del ranking ATP, pasó por la pantalla de TyC Sports a pocos días del comienzo del Challenger de Buenos Aires, que se llevará a cabo entre el 23 y el 29 de septiembre con el Peque como una de las grandes figuras.

"Tengo muy lindos recuerdos acá. Lo gané en 2012 en una muy linda etapa, donde empecé a crecer, donde empecé a dar un paso más para jugar los torneos más importantes a nivel profesional y la verdad que este año también fue muy bueno. Me pude mantener, pude seguir creciendo. El ranking que tengo hace poco más de dos años es lo que hace que me pueda sostener ahí y el hecho de hacerlo creo que es una mejora. Estoy muy feliz con el año que vengo teniendo", declaró en una entrevista con Sportia.

El tenista de 27 años viene de realizar un gran torneo en el Abierto de Estados Unidos, donde perdió en cuartos de final ante Rafael Nadal. "Me siento cada vez más cerca de ellos (Nadal, Federer, Djokovic), de demostrar que los puedo vencer dentro de la cancha. A la vez estoy un poco lejos porque el sentirme cerca no quiere decir que lo haya estado más allá de que haya competido de igual a igual y al 100%. Tengo que animarme a dar ese pasito más para poder ganarles en un torneo grande a 5 sets, que es más difícil que a tres. Me tocó muchas veces enfrentarlos en Grand Slams y creo que es algo bueno porque quiere decir que vengo ganando partidos y superé varias rondas. Habrá que ver qué detalles me faltan pulir para poder dar ese paso", deslizó. "Desde el 2017 para acá entendí que cuando la pelota queda muerta en el medio de la cancha, contra los mejores no podés perdonar. La única manera es siendo un poco más agresivo y a partir de ahí fui creciendo en muchas circunstancias de juego, tanto en defensa como en ataque, también salir más fuerte, ir para adelante", agregó.

"En un deporte individual, te das cuenta cuando estás jugando bien y eso se te va a la cabeza, a las piernas, a las manos y todo eso se traslada al juego. Arranqué la gira ganando el torneo en México (Los Cabos) y me sentía cómodo entrenando y en las competencias. Esa autoconfianza que me iba dando en sensaciones personales me fueron haciendo crecer y volver a tocar un nivel muy alto en un torneo que sabemos lo importante que es", explicó nuevamente en referencia al US Open.

El sueño que le queda al Peque para este año es poder disputar el Masters de Londres, que lo juegan los 10 tenistas que más puntos obtuvieron en el año. "Si hago un toreno como el US Open y sumo 360 puntos paso a estar 10 del mundo en el Race y por ese lado sí tengo la ilusión. También sé que hay muchos peleando por lo mismo, y muchos que lo hacen bien a fin de año, donde se juega en superficies rápidas y me ha ido a veces bien y a veces mal. Tengo que ser realista y llegar al 100% para hacer todo para dar ese paso más y estar lo más cerca posible del Masters. Sería un sueño y sé que tengo que llegar de la mejor forma y no dejar nada librado al azar para irme tranquilo de que, si no lo logré, hice todo lo posible", aseveró.

Por último, del 18 al 24 de noviembre se llevará a cabo la fase final de la Copa Davis en su nuevo formato. "Es en una fecha mala para todos nosotros porque termina la competencia mucho antes, pero representar al país es algo que toda la vida me gustó. Este formato me gusta, me entretiene. Para la gente va a ser divertido tener a todos los países. Creo que es una competencia superadora, más inclusiva para la gente que quiera verla por televisión. Creo que la Argentina llega con un equipo muy competitivo. Tanto Guido (Pella) como yo en sigles estamos muy bien. El Cebolla (Horacio Zeballos) número 3 del mundo en dobles. Leo (Mayer), Fede (Delbonis), el Topito (Juan Ignacio Lóndero). Hay mucha gente que el capitán puede elegir y es una linda duda que ojalá tenga en aquel momento", concluyó Schwartzman.

Fuente: TyC sports