Los Pumas cayeron ante Francia en su debut en el Mundial

En la previa, el partido con Francia era uno de los de mayor expectativa. Ambos equipos sabían que en la primera fecha se jugarían importantes chances de clasificar a la siguiente fase. Y se jugó de esa manera. El seleccionado argentino no tuvo un buen arranque y no pudo frenar a un dinámico equipo francés, que en pocos minutos logró dos tries. Primero con Gael Fickou por izquierda y después con el medio scrum Antoine Dupont, por derecha.

Romain Ntamack, que se transformó en el francés más joven en jugar una Copa del Mundo -20 años-, hizo muestra de su buen pie y convirtió desde diferentes ángulos. Allí estuvo una de las claves que explican el resultado. El entretiempo llegó con un 20-3 y Los Pumas conmocionados.

Todo lo contrario fue al inicio de los segundos 40. A la salida de un line out, uno de los puntos fuertes argentinos, Guido Petti apoyó un try para descontar. Como en 2015, el segunda línea volvió a anotar en la primera fecha.

Minutos después, el ingresado Julián Montoya hizo lo propio y volvió a poner al equipo en carrera, esta vez con diferencia de 5 puntos. No hubo más tries en el partido y a partir de ahí, todo se resolvió con el pie. Benjamín Urdapilleta puso a Los Pumas en ventaja por unos minutos con dos penales, pero la zurda de Camille Lopez marcó cifras definitivas con un inesperado drop. Sobre el final, Emiliano Boffelli tuvo el triunfo, pero su fortísimo remate se fue apenas desviado.

Fuente: lospumas.com.ar